A fogyókúra fogadalom nagy keresztje annak, aki erre adja, vagy erre kénytelen adni a fejét. Egy kedves ismerősöm, nevezzük egy barát feleségének is ebben a cipőben jár élete párjával együtt. Persze ezen erőfeszítése ismert volt számomra, ezért is volt eretnek dolog, amikor megláttam a kezében egy zacskó chipset. Természetesen a zacskó tartalma hamar kiürült, ráadásul még meg sem kínált belőle, ezért adtam a fejem arra, hogy felfedem azt, hogy a tilosban jár. Élete párja ugyanis tartja a fogyókúrás tempót, kedves ismerősöm lehet, hogy csak elméletben. Mindenestere e sorok írójára is ráférne egy gyenge diéta, talán menne is, hiszen a chipset nem is szeretem, a sört viszont annál inkább!