A csapat jelenleg a 12. helyen áll, az őszi sorozatban két sikerük volt, a Besnyőt 3-2-re idegenben, a Kálozt 3-0-ra otthon győzték le, a többi csatában nem szereztek pontot.

A naptári évet és az őszi szezont is lezártuk egy összejövetellel, az utóbbi a felnőtt csapatnál nem sok örömöt hozott nekünk. A 2023-as év egyéb sikerei nyomán viszont boldogok lehetünk

– kezdte Bognár Márk az Előszállás SE elnöke.

Komoly előrelépés egy ilyen kis település életében

Hangsúlyozta, egyesületi szinten nyolc csapatot indítottak a nekik kiírt bajnokságokban. Hat utánpótlás, egy női és a felnőtt csapatunkat tartották mozgásban.

Összesen több mint százhúsz sportolóval dolgoznak, ami komoly előrelépés egy ilyen kis település életében. Az utánpótlást 2017-ben azért kezdték el építeni, hogy majd a következő években ők adják a felnőtt csapatuk jelentős részét.

Bognár Márk

Fotó: Balogh Tamás

Majd beszélt a létesítményhelyzetről is: – Az említett kezdésünktől számítva nagyon sok dologban léptünk előre, de még sok feladat vár ránk az infrastruktúra fejlesztésében is. Az idei év elején adjuk be az újabb TAO-s pályázatainkat, amik reményeink szerint lehetőséget adnak az előrelépésünknek!

Nem szokta feltenni a kezét, együtt újra talpra állni

Masinka Csaba a csapat edzője így foglalta őssze az eddig történteket.

– Az őszi szezonban fakóbban csillogtunk a korábbinál, bőven volt baj a teljesítményünkkel, ezért elég gyengén sikerült a szereplésünkkel. Több oka is volt neki. Jó munkát végeztünk el együtt, többen kiváló teljesítményeket hoztak, akiket amikorra már meghatározó játékosokká váltak, elcsábítottak tőlünk. Sajnos egyenlőre még nem tudtunk őket pótolni.

Bíztunk benne, hogy a fiatalokkal meg tudjuk oldani a problémát, de ez nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Azt gondolom, hogy ezzel a problémával együtt a csapat maradékának ettől jobb eredményt kellett volna elérni.

Masinka Csaba

Fotó: Balogh Tamás

- Védekezésben és támadásban is voltak hiányosságaink, amiket most már megpróbálunk pótolni. Vannak olyan hiányposztjaink, amelyeket hiába próbálkozunk, a keretünkön belül nem tudjuk megoldani. Remélem lesz módunk egy kis erősítésre a tavaszi fordulókra.Amikor csak nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy megbeszéltük és sorban jöttek a vereségek, volt úgy, hogy elkeseredtem miatta, de mivel én nem szoktam föltenni a kezemet, most is nekiállok, hogy a fiúkkal együtt újból lábra álljunk – közölte a tréner.

A folytatásra január huszadika körül kezdik az edzéseket. Az edző az kérte a játékosait, hogy lépjenek át az eddig történteken, gondolják végig, hogy ki mit csinált rosszul és azt is, mivel tudja segíteni a csapatot a tavasz folyamán!

Nyári Attila a felnőtt csapat kapitánya is megszólalt. – Nem kell itt mellébeszélni, ki kell mondjam, nagyon nem úgy sikerült ez az őszi sorozat, ahogy szerettük volna.

Én is éreztem, hogy igen nehéz lesz ez a szezon, amire már a tavasszal is megvoltak a jelek, de a távozók biztossá tették a dolgot. Ennyire rosszra azért mégsem számítottam.

– vallota be őszintén.

Arra a kérdésre, hol volt a baj, így felelt: – Úgy érzem, hogy fejben dőlt el, nem hittük el, hogy ebből a helyzetből valami jó is kisülhet. Amikor ezt mondjuk egy meccs előtt elkönyveljük, akkor abból már nem jól jövünk ki. Olyankor előjönnek a kifogások, hogy „jaj de kár, el kell menni idegenbe, messze van, rossz a pálya…” amikor ezek mind összejönnek, arra már nem tudom az orvosságot.

Őszintén? Két ember hiánya nem kellett volna, hogy összedöntse a csapatunkat, hiszen attól még mi, a többiek nem felejtettünk el futballozni. Csak nyerni nem tudunk!

El kell hinni, hogy újra tudnak győzni

Az, hogy mi lehet erre a megoldás, Nyári Attila szerint semmi extra, csak amit az edzőjük is mondott: le kell ülni és megbeszélni ezt a helyzetet. Komolyabban venni ezt a játékot, segíteni egymást. El kell hinni, hogy újra tudnak nyerni.

Nyári Attila

Fotó: Balogh Tamás

– Hiába vagyunk ügyesek, helyzeteket kell kialakítani, ezt a képességünket kell visszaszereznünk. Egyszerűen, fejben dől el ez a dolog.

Anélkül lehetünk mi szép, aranyos, ügyes csapat, de azzal csak szimpatikus vesztesek maradunk.

Tősgyökeres előszállási vagyok, szeretek itt játszani, de nagyon kikészültem az őszi szezon alatt. Sokat foglalkozok a megoldás lehetőségeivel, már én is utána olvasok, hogy fölkészültebb legyek a probléma megoldásában.

Bízom benne, hogy visszaszerezzük az erőnlétünket, az edzőmeccseinken pedig az önbizalmunkat, mert anélkül aztán biztos, hogy nem megy. Aztán belevághatunk a szezonba, s ha elkapjuk a győzelmi spirált, akkor már nem lesz baj, hiszen a legerősebb ellenfelekkel is szoros mérkőzéseket játszottunk az ősz folyamán.