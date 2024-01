A vadgazdálkodásnak elengedhetetlen részét képezi a vadászat. Bár sokan nem tudják, a vadászok nagyon fontos szerepet töltenek be a szektor egyensúlyának a fenntartásában, a vadállatok okozta mezőgazdasági kárenyhítésben is, de feladatuk az inváziós állatfajok terjeszkedésének a megakadályozása, ahogy a járványok megfékezése is – írta az agronaplo.hu.

Mennyibe is kerül ténylegesen a vadászat?

Mekkora összeget kell kifizetnie idén annak, aki ma Magyarországon el akarna ejteni egy vadállatot, vagy saját trófeát szeretne kitenni a falára?

Az alsónánai Nimród Vadásztársaság elnöke, Lele Lajos elmondta, nincs egységes tarifa. Vadásztársasága válogatja, hogy miért, mennyit kell fizetni. A vadászvizsga viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy valakiből vadász lehessen. Ennek az ára 250 ezer forint körül van. Ha valaki ezt elvégezte, lehet belőle sportvadász, akár vadászterület nélkül is.

Ebben az esetben bérvadászként vehet részt vadászatokon vagy vendégként, meghívásos alapon.

Bérvadászként, vagy vendégként a költsége attól függ, mit szeretne lőni. Ha trófeás vadat, az akár több milliós tétel is lehet. Ha csak a hangulat miatt szeretne vadászni, akkor a lődíjat meg kell fizetnie, ami 10 ezer forint körül van naponta, és ezért a pénzért jár neki a kíséret, a les használata, a vadőrszolgálat.

A trófeás vadnál a trófea a vadászé, a hús a vadásztársaságé

A vadásztársasági tagok tagdíjat fizetnek, melynek összegét a taggyűlés állapítja meg. Alsónánán ez évente 200 ezer forint. A tagdíjakból etetik a vadakat, fizetik a vadhűtő költségét, a vadőrt és tartják fenn – már ahol van – a vadászházat.

Havi szinten egy-egy vadász kiadása – lőszer, gázolaj, terepjáró használata – 20-30 ezer forintba kerül.

Az első évek a legköltségesebbek, amikor a vadász leteszi a vizsgát, és puskát, vadászruhát vásárol. Egy-egy vadászpuska ára is változó, lehet 200 ezer, de lehet akár 5 millió forint is. De mindent összevetve Lele Lajos azt mondta, a vadászat nem költségesebb hobbi, mint a horgászat.

Élőhelyek és a vadállomány védelme

A vadgazdálkodás feladatai közé tartozik a vadállomány és az élőhelyek védelme, valamint a vadállomány szabályozásával kapcsolatos tevékenységek is.

Ezen túl a gazdálkodói érdek, valamint a vadászterületen folytatott gazdálkodási tevékenységek közötti összhang megteremtése, továbbá a védett természeti területen a természetvédelmi célok megvalósítása és a vadászati jog szakszerű gyakorlása is.

Az országban a több mint 1400 vadgazdálkodási egység keretében tevékenykedő vadásztársaságoknak a vadásztatás mellett számos más bevételi forrása van, így például a vadhús vagy az élő vad értékesítése, a vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások (például szálláshely-szolgáltatás) és kisebb mértékben az állami támogatások.

Hány trófeás vadat lőttek tavaly?

A trófeabírálati adatok vármegyénként a vadászati hatóság által végzett trófeabírálatok eredményein alapulnak. A 2022/2023. vadászati évben összesen 72 351 darab trófeát bíráltak el. A trófeabírálaton belül a vadfajok részarányai a korábbi évekhez képest számottevően nem változtak. Az őzagancsok 60,3 százalékkal, a gímszarvas agancsok 26,9 százalékkal részesedtek az összes elbírált trófeából.

A külföldiek az előző vadászati évhez képest 12,3 százalékkal több trófeát zsákmányoltak (23 667 darab), ez azonban még így is elmarad a 2020 előtti arányoktól.

Az agancsok minősége nem romlott

A trófeabírálati eredmények alapján a gím- és dámszarvas agancsok átlagos minősége 2010 óta nem romlott, bár az előző évhez képest az érmes trófeák száma csekély, hibahatáron belüli csökkenést mutat. Az őznél a korábbi évtizedek hullámzásaihoz hasonlóan, az elmúlt években az érmes arány újra növekvő tendenciát követ.

Az apróvadfajok létszáma és hasznosítása lényegében folyamatosan csökkent az utóbbi évtizedekben. A mezei nyúl, a fácán és a szürke fogoly becsült állománya is fogyott az előző évhez képest.

Ki vadászhat ma Magyarországon?

Hazánkban belföldi bérvadászaton csak érvényes vadászjeggyel, fegyvertartási engedéllyel – íjász-vadászat esetén az előírt vizsgával és íjász vadászjeggyel – rendelkező magyar állampolgár vehet részt. A visszaigazolt vadászat a szerződésben rögzített határidőben lemondható, ezen határidőn belüli lemondás esetén a szerződésben rögzített meghiúsulási kötbér fizetendő.

Mennyibe kerül a trófeás vad?

A legfrissebb vadászati árjegyzék a 2023. március 1-től a 2024-es év februárja közötti vadászévre érvényes árakat tartalmazza. A földrajzilag változatos és vadban gazdag területeken egyéni és társas vadászatokra egyaránt kínálnak lehetőséget. De milyen árakra számíthat a szezonban az, aki vadászni szeretne?

Egy 11 kg feletti gímbika trófeáért 4 048 000 forintot kell fizetni. Mufflon esetében a csigahossz számít, egy 80 centi fölötti csigahossz esetén már több mint egy milliót forintot kell fizetni. Dámbika trófea esetében 4-4,49 kiló felett már 1 088 000 forintot kell fizetni. Őz esetén a 450-499 gramm trófeasúly között 547 750 forintot, 500 gramm felett pedig 979 000 forintot. A vaddisznók esetében az agyarhossz számít, ha ez 21 centi felett van, azért a példányért már 533 000 forintot kell fizetni.

Lele Lajos hozzátette, az árak vadásztársaságonként módosulhatnak.

Mit kell tudni a hazai vadállományról?

A gímszarvas jelentett állománya 2022. tavaszán 122 400 példány volt az országban. A dámszarvas jelentett állománya 42 344 példány volt, az őz jelentett létszáma pedig 379 104 példány volt. A muflon jelentett állománya 12 995 példány volt.

A vaddisznóé pedig 58 923 pld volt, amely 8 százalékkal volt kevesebb mint az azt megelőző szezonban.

A mezei nyúl jelentett állománya 497 684 példány volt, és a fácán állománya 575 859 példány volt, amely 38 477 példánnyal kevesebb volt mint egy éve.

Forrás: teol.hu