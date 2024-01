Elteltek az ünnepek. A családunkban minden a tervezetnek megfelelően zajlott jó hangulatban, szeretettben. A Kanadában élő rokonokkal is szinte minden nap beszéltünk, fotókat küldtünk egymásnak a karácsonyfákról, a feldíszített lakásokról, házakról. De hát milyen is az ember? Sohasem elégedett. Ez esetben arról van szó, hogy mind a torontóiak, mind mi, a dunaújvárosiak nap mint nap panaszoltuk egymásnak, hogy nincs hó. Azonban a két panaszkodás között nagy volt a különbség: az öcsém azt említette, nem is emlékszik arra, mikor volt hó nélküli karácsonya, én pedig arra nem emlékszem, mikor esett a hó az ünnepkor.