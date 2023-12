Az 1-2. évfolyam osztálykeretben dolgozott. Ők a Nemzeti Köznevelési Portál energia felhasználással kapcsolatos tartalmaival és az E.ON szolgálató EnergiaKaland edukációs programjával ismerkedtek. A gyerekek digitális feladatokon keresztül tanulmányozták a különböző energiaforrásokat, a 6-8 éves gyermek értelmi szintjének megfelelőn próbálták megkülönböztetni a megújuló energiaforrásokat. Színes papírból szélforgót készítettek, mely segítségével az aznapi szél erősségét vizsgálták az iskola udvarán. Energiatudatos várost és otthonokat rajzoltak, a figyelemfelhívó munkáikat kiállították osztálytermükben.

A Petőfi Sándor Általános Iskola a közösségi oldalán így folytatja:

A 3-6. évfolyamos tanulók szemléletformálásra a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségét hívtuk meg, akik a „Kölcsönkapott levegő” elnevezésű projektjükből hoztak el egy általános iskolásokat célzó háromórás programot. A négy évfolyamot tíz csoportra osztottuk. A csoportok a program keretében 2x20 perces foglalkozáson vehettek részt. Az első 20 percben egy 3 állomásos foglalkozást jártak be, ahol játékos feladatokkal, szemléltető plakátok, eszközök segítségével bővíthették tovább tudásukat, tanulhattak arról, hogy hogyan tehetünk mi a tisztább levegőért. A program keretében egy speciális eszközt is bemutattak a gyerekeknek, mely segítségével különböző helyszíneken méréseket végeztek azzal szemléltetve, hogy milyen levegőminőség különbségek lehetnek egy iskolán belül is. Mérték a levegő minőségét az iskola tornatermében, egy kiválasztott tantermében és az iskola udvarán, majd összehasonlították a kapott értékeket. Az első állomás fókusza az volt, hogy mit tudunk tenni otthonunkban a tisztább levegőért és az energiahatékonyság, illetve a hő megtartásáért. A második állomás kapcsán arról beszélgettünk, hogy mi az, ami hozzájárul a légszennyezéshez és megtapasztalhattuk, hogy a tiszta levegő elengedhetetlen az élethez. A gyakorlatorientált foglalkozások végére mindenki megtanulta, mit tehetünk a kályhába, mi az, ami komposztálható, mit lehet szelektáltan gyűjteni, mi az, ami már veszélyes hulladéknak számít, és hogy a levegő minősége miért fontos, miért szükséges a délelőtti tanórák között néha a szabadlevegőre is kimenni.

A 3-4. évfolyam ezt követően az iskola zöld udvarán szorgoskodott. A lehullott faleveleket gereblyézték össze, majd a magaságyásokból az elszáradt egynyári növényi szárakat és gyökereket kihúzkodták. A gyerekek megkezdték az összegyűlt zöld hulladék komposztálását, mely munka eredményét a következő tavasszal iskolakertünk földjének felfrissítésére szeretnénk majd felhasználni. Ezt követően a Fenntarthatósági témahét holnapján található óratervet dolgozták fel osztálykeretben.

Az 5-6. évfolyam a BIRD Magyarország fiatalok körében népszerű környezetbarát közlekedési eszközeivel ismerkedett. A gyerekek elektromos rollerek kipróbálásra kaptak lehetőséget az iskola sportudvarán. Megtanultuk az elektromos mobilitási eszközökről, hogy nem bocsátanak ki káros, üvegházhatású gázokat, sokkal kevesebb energiát használnak egy autóhoz képest, és hogy csökkentik a forgalmi dugókat. Ugyanakkor felhívtuk a tanulók figyelmét a rollerrel történő városi közlekedés veszélyeire is. A balesetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartottuk, a járművek használatához szülői hozzájárulást kértünk.

A 7-8. évfolyam zöld napunkon pályaorientációs célú üzemlátogatáson vett részt külső helyszíneken. Hetedikeseink az MSZÉSZ Zöld Szálloda Díját elnyert Jankovics Hotel előadásán vettek részt, nyolcadikosaink pedig a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhelyét és egyéb tanműhelyeit látogatták meg, ahol a gyerekek fenntartható jövőjét támogató szakmákkal ismerkedtek. Tanítványainkat a külső helyszínekre történő mobilitását a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara támogatta.

A nap végén többen vállalásokat tettek arról, hogy kinek fog mesélni az élménynapon hallottakról, tanultakról, továbbá arról, hogy mit fog csinálni vagy mit fog másképp csinálni innentől kezdve a tiszta levegőért és az energia tudatosabb felhasználásáért.

