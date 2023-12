Aggódva figyelték a felvidéki Selmecbányán szombaton keletkezett tűzvészt a bányászközösséggel rokonlelkű dunaújvárosi kohászok is. A város központjában összesen hét épületet érintettek a lángok, amelyben több történelmi épület is megrongálódott, szerencsére emberéletet nem követelt az eset. A felvidéki kisváros a műszaki felsőoktatás bölcsője is egyben, ahová a nemzetközi Salamander találkozókra a dunaújvárosi kohászok is évről - évre ellátogatnak.