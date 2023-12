Berci a Pannon Oktatási Központ, a POK cicája. Mondhatni a POK Garfieldje! Ha színében nem is, de sok másban hasonlít rá, szerintem. A minap e sorok írója az iskola nyílt napján járt, amikor az egyik iroda nyitott ajtaján keresztül figyelmes lett az ott pihenő szép, vastag bundájú macsekre. Bekukkantottam tehát Enikő irodájába, amely biztos menedékül szolgál "munkaidőben" Bercinek, aki ebben az időszakban nem is nagyon változtatja helyét, többnyire hagyja magát kényeztetni. Záráskor azonban el kell hagynia az épületet, a törzshelyét, de "ügyfélfogadási időn kívül" is jó helye van.

A POK diákjait megihlette Berci puszta létezése, ezért az iskola média szakkörös diákjai egy videón örökítették meg kis kedvencüket, amelyet most a duol.hu-n is közzéteszünk.