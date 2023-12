Korább nehéz volt információhoz jutni

Ifjúkoromtól kezdve legkedvesebb időtöltésem volt a légiközlekedési híreinek olvasása és a forgalom követése. A kilencvenes évek előtt itthon nem nagyon voltak elkényeztetve a repülésrajongók, mert nagyon kevés olyan szaklap állt rendelkezésre, amelyik a témával foglalkozott. Hosszú évtizedekig néhai MHSZ (Magyar Honvédelmi Szövetség) „Repülés” című havi lapja volt egyetlen olyan folyóirat, melyből a repülés iránt érdeklődők tájékozódhattak. A lap főleg a sport és a katonai repülés, ejtőernyőzés híreit adta közre. Kifejezetten polgári repüléssel foglalkozó hazai újság egészen 1973-ig nem is létezett. Abban az esztendőben indult a Malév és az LRI közös lapja a „Légiközlekedés”, mely két évtizeden át az egyetlen olyan hazai sajtóorgánum volt, mely kifejezetten a hazai és nemzetközi légiközlekedés híreit adta közre. E lapnak a nyolcvanas évek végétől voltam rendszeres olvasója egészen addig, amíg vállalati belső kiadvánnyá vált.

A kilencvenes években sok változott a helyzet

A kilencvenes évek változásai sokszínűséget hoztak a repülési szaklapok piacán, így az olvasók könnyebben jutottak friss hírekhez. Napjaink internet korszakában néhány kattintással bármelyik szakterületen naprakész lehet az ember, de régebben ez nagyon másként volt. Közép- és főiskolás éveim alatt szinte minden évben végigjártam a budapesti képviselettel rendelkező légitársaságok irodáit, mindenhonnan hozta egy-egy példányt az kitett menetrendekből és prospektusokból. Ezek a kiadványok sok érdekes információval szolgáltak a repülőgépekről, útvonalakról és magukról a légitársaságokról is. Amikor időm engedte, akkor pedig Ferihegyre is kinéztem, hogy – ha csak pár óra erejéig is – nyomon követhessem a reptér forgalmát.

A hazánk felett átrepülő forgalomban jelentős növekedéssel járt a délszláv háború, mert az addig főleg Jugoszlávia légterét használó kelet-nyugati forgalom nagy része hazánk légterébe helyeződött át. Gyakran nézegettem szüleim Május 1. utcai lakásából az ausztrál Qantas légitársaság London – Sydney járatát egy szovjet gyártású 8 x 30 -as távcsővel. Az akkori légi menetrendekből viszonylag könnyen ki lehetett számolni, hogy a brit fővárosból induló hófehér törzsű és pirosra festett farkú Jumbó körülbelül mikor halad el felettünk. Szintén nagy élmény jelentett az Amerikai Légierő E-3 Sentry típusú AWACS gépe, melyet könnyű volt felismerni az általa húzott köralakú kondenzcsíkról és a hatalmas, több mint kilenc méter átmérőjű, fekete-fehér színű rádiólokátoráról…

Aztán eltelt néhány esztendő és a technikai fejlődésnek, valamint az internetnek köszönhetően a lakásunkból ki sem lépve a számítógépünk, majd a telefonunk kijelzőjén percre pontosan figyelhetjük a világ légiközlekedésének nagyon nagy részét.

Beköszöntött az internet korszak

Ezt lehetőséget két svéd repülésrajongónak köszönhetjük, akik 2007-ben létrehozták a Flightradar24 internetes oldalt. Eredetileg Észak- és Közép-Európa légiforgalmának követhetőségét tűzték ki célul, később – 2009-ben – nyitottá tették rendszerüket és minden ADS-B vevővel rendelkező számára. Az ADS-B (Automatic dependent surveillance-broadcast) egy a repülőgépek nyomon követésére alkalmas vevő eszköz. A repülőgépek GPS segítségével pontosan ismerik a pozíciójukat, és azt sok másik adattal együtt rádiófrekvencián sugározzák. Az ADS-B készülékek ezeket az adatokat veszik, és a Flightradar24 szolgáltatásnak küldik. Aki ADS-B készülékkel kevésbé lefedett helyen él és vállalja egy ilyen eszköz üzemeltetését, annak ingyen ad egyet a szolgáltató. Azok sem járnak rosszul, akik jó lefedettségű helyen csatlakoznak rá a rendszerre, mert ők üzleti csomagot kapnak a cégtől. Fredrik Lindahl és Mikael Robertsson zseniális találmánya az európai légforgalmat hetekre megbénító Eyjafjallajökull vulkán 2010. áprilisi kitörésekor kapott először nagy nyilvánosságot, amikor a média az oldal adatait forrásként felhasználva mutatta be a természeti jelenség repülésre gyakorolt hatását. Néhány hónappal később jelent meg az oldal első, okos telefonra letölthető változata. Újabb négy esztendőt követően a Malaysian Airlines MH370-es járatának eltűnése, majd az MH17-es járat Ukrajna feletti lelövése és az AirAsia 8501-es járatának katasztrófája miatt került a Flightradar24 a nemzetközi média középpontjába. Az északkeleti szomszédunkban 2022-ben kitört háború kezdetén összeomlott az oldal, mert nem bírta a látogatók sokaságát.

Fontos lett a szakmának és a rajongóknak is

A Flightradar24 nem csak a repülőgép rajongók körében népszerű, hanem a légiközlekedési szakmán belül is fontos szerepet tölt be. A közforgalmú repülőtereken általában saját intranetes hálózatok üzemelnek, melyek mutatják érkező és induló gépek minden fontos adatát, például a járat számát, az érkezés/indulás idejét, a gép típusát, lajstromjelét és az állóhelyének (pozíciójának) számát. Müncheni rampás munkám során nagyon fontos volt az intranet ismerete és használata, de minden műszakomban többször is beléptem a Flightradar24-re, mert onnan mindig pontos információt kaptam arról, hogy mikor fog megérkezni egy-egy járat. A várható késésekről ezen az oldalon kaptam a legtöbb és legpontosabb információt. Amikor egy-egy repülőtéren az időjárás miatt korlátozás volt, akkor az onnan induló és az oda érkező gépek is jelentős késésben voltak, ami érzékenyen érintette a munkámat. Amikor köd borult a bajor főváros repülőterére és az érkező gépeket várakozási légtérbe irányították, akkor az intraneten csak annyit láttam, hogy késni fog a gép, de azt, hogy éppen merre jár, a Flightradaron tudtam megnézni. Az oldal figyelemmel kísérése a reptéri munkám részévé vált, amit mindig örömmel tettem, és gyakran szabadidőmben is be-benéztem a „radarra”. Bár hazaköltözésem óta nem dolgozom a repülésben, ha elmegy felettem egy-egy gép, gyakran veszem elő a telefonomat, hogy megnézzem a típust, a lajstromot, és azt is, hogy honnan hova tart. Néhány idei utamat is jó volt utólag visszanézni, hogy pontosan merre ment az a gép, amelyiknek a fedélzetén voltam. Külön élményt jelentett a rigai átstartolásom, melyet lementettem a számítógépemre is.

A Flightradar24 népszerű a közösségi portálokon is. A legnagyobb közösségi oldalon több, mint kilencszázezer követője hivatalos oldalának. A hazai repülésrajongók körében is népszerű oldal magyar csoportja hét esztendővel alakult meg, és napjainkban több, mint huszonhétezer tagot számlál.