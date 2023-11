A naptár 365 darab csodálatos fotót tartalmaz a hozzá illő Kiss Balázs Kunó gondolatokkal, útmutatásokkal. Pályázni ez év május végéig lehetett, a nyerteseket június vége felé értesítették. – Hatalmas öröm volt számomra amikor jött az értesítő email, hogy az általam készített képek is bekerültek a naptárba, mely november elejétől megvásárolható a megjelölt könyvesboltokban, webáruházakban – mondta lapunknak a perkátai fotós.

Tavirózsa

Fotó: Szentes Kitti

Majd hozzátette: – Nem tudnék az öt kép közül választani, hogy számomra melyik a legkedvesebb hiszen nem véletlenül küldtem be ezeket a fotókat. A pihenő fecskepár az udvarunkban készült, szívemhez talán ez áll a legközelebb. De a drónnal készült kép is különleges, ezen pedig Dunaújváros mellett a hatos számú főút egy kis részlete látható zöld lombkoronával ölelve. De szerepel a képek között a dégi Festetics-kastély Hollandi-háza, a tési szélmalmok, és egy különleges színvilágba öltöztetett tavi rózsa is.

Fotóimat elsősorban szívvel-lélekkel, másodsorban a fotózáshoz alkalmas eszközökkel végzem. Van egy cserélhető objektíves DSLR gépem, több objektívvel, alkalmazkodva az adott témához egy drónom és természetesen a telefon is alkalmas jó fotók készítéséhez. A természet a táj szépsége az ami mindig magával ragad, nincs kedvenc témám, talán azért sem mert mindenhol igyekszem megtalálni a szépséget. Minden évszakban ott a lehetőség, hogy megragadjuk az adott pillanatot, de kétségkívül a legszebb fotók napkelte és napnyugta környékén készülnek, amikor a színek a fények szemkápráztatóak, az árnyékok elnyújtottak. Ez számomra nemcsak, egy hobbi, ez egy életérzés is, és nem utolsó sorban szerintem egy élethosszig tartó tanulás is.