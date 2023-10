Ovádi Péter szerint a kezdeményezés rendkívüli sikere is bizonyítja, hogy Magyarországon széles körű összefogás övezi az állatvédelmet. Már a tavalyi, első alkalommal megtartott Állatvédelmi témahetet is nem várt érdeklődés kísérte, ezért is döntöttek úgy a szervezők, hogy idén 2 hétig tartson a rendezvénysorozat. Az ideihez hatóságok, állatkertek, nemzeti parkok, szakmai és civil szervezetek is csatlakoztak, több mint 1900 oktatási intézmény tanulói és 15 gyermekotthon lakói vehettek részt a programokon.