Mielőtt a zárt csoportban megosztott történetet leírnánk, mutatjuk, hogy milyen programokat kínálnak gyermekeknek, családoknak és izgalomra vágyó felnőtteknek október 28-án a Duna-parti településen.

Mini tökfesztivál

Mini tökfesztivált rendez a Schalbert Alapítvány a nemrég szépen felújított közösségi központjukban, melyet a település lakói faházként ismernek. Kiállítást rendeznek azokból a töklámpásokból, melyet a falu lakói visznek a Petőfi és Széchenyi utcák kereszteződésében álló épülethez. A Nőegylet jólelkű „Boszijai” már lelkesen készülnek a nagy napra. A ház környéke alkalomhoz illően van feldíszítve és a csokoládék is készen állnak, hogy a gyerekeknek odaadják őket, mert itt bizony minden finomság ingyen lesz. 13 órától várják a családokat a lámpásokkal.

Csokit, vagy csalunk

A gyerekek 16 órakor gyülekeznek az önkormányzati épületnél, majd felnőtt felügyelettel – mint ilyenkor szokás – az utcákat járják és házról házra vándorolnak „Csokit, vagy csalunk” jelmondatot kiabálva. A gyerekek ilyenkor rémísztő jelmezekbe öltöznek és bekopogtatnak az őket már nagyon váró családokhoz, akik csokival és cukorkákkal kínálják a csínyre is képes kicsiket, amennyiben nem kapnak édességet. A körjárat utolsó állomása a Schalbert Alapítvány közösségi háza lesz, ahol vendégül látják a gyerekeket mindenféle finom tökös étellel és itallal. 18 órától 20 óráig játékos programokkal és gyerekdiszkóval várják a gyerekeket az önkormányzati épület kultúrtermében.

Horror túra

Gino Konyhája és a Kisapostagi Ifjúsági Klub már hónapok óta készül, hogy olyan programot kínáljon a felnőtteknek, amelyre hosszú időn át fognak emlékezni. 17:30-tól gyülekezőre várják azokat, akik érdeklődnek a horror túra iránt, ami 18 órakor indul. A történet szerint le kell vadászni egy fenevadat. A fővadász segédletével kis létszámú csoportok indulnak a helyszínek felé egy-egy polgárőr segítségével. Minden ponton rejtvényeket kell megoldani, amely a következő helyszín felé vezeti a résztvevőket. Közben félelmetes zombik és vámpírok rémisztegetik őket, tehát nem könnyed sétálgatásra kell gondolni, hanem valódi izgalmak várnak a vadászokra. A végső állomás a horror ház lesz, ami tulajdonképpen egy szabaduló szoba, tele mindenféle félelmetes dekorációval. Nem csak Kisapostagról várnak túrázókat, hanem a környék településeiről is. Aki teheti öltözzön be, vagy húzzon rémisztő maszkot.

Este 20 óra után a kultúrteremben Vámpírok bálja váltja a kicsik gyerekdiszkóját. A szervezők XVII-XVIII. századi ruhákban vámpíroknak öltöznek be, tehát valódi báli hangulat lesz abroncsos ruhákban.

Most pedig lássuk a rémséges történetet, amire épül a horror túra és a vadászat

„Apró falu, kevés lakos Jó rejtek annak ki bajos. Rejtőzködni jöttek ide Úgy ezer esztendeje... Iszonytató rémképeket, Valódi rettenetet... Idéztek e vidékre. Nem tudni kik voltak ők... Már csak a mondákban fellelhetők. A történetük újra éled... Légy óvatos, hogy túléljed.

1625- ben történt egy sötét kertben... Rejtélyes betegség ütötte fel a fejét... vérre vágytak a csőcselék. Kis falunknak ijedt népe, gyűlést tartott a templomkertben. - Petrovszky Gróf állt akkoriban a falu élén, ki félelemmel töltötte el leányok, asszonyok ártatlan lelkét. Érthetetlen, felfoghatatlan rémképek melyeket házában láttak a köznépek... rég halottnak hitt árnyak, szenteket kik bujává váltak. - Nem volt más választás le kellett vadászni a sorscsapást.

Első két bejegyzésünk már sejteti, hogy Petrovszky gróf nem emberi. Hogy jutottunk erre a következtetésre? Hallgasd meg a történetet kérlek. Tegyünk pontot a gróf kilétére végleg. - Mikor a faluba költöztünk, tereprendezés közben egy nagyon régi és nagyon érdekes csonthalmazt találtunk a földben. Karókkal volt körbe véve és furcsa volt a fogsora. Kíváncsi voltam... Utánajártam... Tényleg az aminek gondolom... Eddig csak a rémmesékben láttam effélét. Levéltárakat bújtam-régi bírósági ítéleteket-dokumentumokat... Már majdnem feladtam, mikor 1679-ből előkerült egy per dokumentum. Itt a mi kis falunkban vámpírokra vadásztak!!! Hihetetlen-tényleg léteztek-nem csak hiedelem? Ki kell derítenem kitől származnak a csontok!!!!

Kutatásom során - sok emberrel beszéltem a legtöbben kinevettek - legyintettek, hogy csak képzelgek... Egy nap viszont felkeresett egy idős hölgy. Állítása szerint az ő dédanyja is benne volt egy szűk csoportban - kik őrizték a titkot - és védték a falut. Igen a vámpíroktól. Tehát igaz... sokat mesélt - de meg is ijesztett mert állítása szerint nem tűntek el.... léteznek ma is... itt élnek köztünk! Sőt veszélyben is van, aki tudomást szerez róluk - ezért óvatosságra intett... de én balga kíváncsiságom nagyobb volt a félelmemnél... Kutattam tovább... Egy rég elfeledett történetre leltem... egy mesére... melynek valódiságát már nem kérdőjelezem meg. - 1670 ben Petrovszky Grófot sokan szerették a környéken - elbűvölő személyisége - jó modora volt. Egyedülállóként nagyon népszerű volt a leányok - asszonyok és özvegyek körében. Legyen bár előkelő vagy akár cseléd mindenki kereste közelségét! Minden hó második hétvégéjén hatalmas bálokat tartott vidéki kúriájában. Egy ilyen bálon ismertem meg élete szerelmét, egy falubeli vendéglős leányát. A lány egy életvidám kedves teremtés volt... viszonozta ő is a gróf szerelmét. Teltek a hónapok és évek... ám a lány megváltozott... sápadt lett kedvtelen és mogorva szinte nem lehetett ráismerni...

Petrovszky gróf és újdonsült menyasszonya egyre jobban elzárkóztak a külvilág elől.

Kisebb, szűkebb összejöveteleket szerveztek ahonnan minden résztvevő zavarodottan távozott, mert ahogy kiléptek a kapun, nem emlékeztek semmire, csak a furcsa sebhelyek és egy-egy bevillanó rémkép emlékeztette őket a veszélyre, mely szörnyű félelmet váltott ki belőlük.

Eközben a falu lakossága fogyatkozott, hirtelen felfoghatatlan halálesetek, borzalmasan öngyilkosságokkal lett tele a hírmondó.

A falu népe félt tudták, hogy a halálesetekhez köze van a grófnak és élete választottjának. A szóbeszéd szárnyra kelt, meg kell ölni, le kell vadászni a fenevadat csak így menthetik meg a szeretteiket.”

Vámpírok!!! Tőrbe kell csalni, le kell vadászni, meg kell tőlük szabadulni 1679. október 28-án egy hideg éjszakán telihold idején a lakosság csapdát állított és elkapta a gróf menyasszonyát. Karót döftek szívébe, elégették és jelöletlen sírba tették (őt találtam meg). A gróf bosszút esküdött. A falu minden elsőszülött leányát elfogta és kastélyba zárta. A félelem eluralkodott a vidéken, az emberek nem mertek többé a közelébe menni, féltették szeretteiket. A grófot többé nem látta senki, de minden év október 28-án 13 leánynak örökre nyoma veszett.”