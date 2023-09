Sosem rejtettem véka alá, hogy szeretek finomakat enni. Bár ez nem azt jelenti, hogy mindenfélére vevő vagyok, hiszen a finom jelző elég szubjektív tartalommal bír. Ha most iskolai menzás lennék, bizony bajban is lennék, mert kevés fogás nyeri el a tetszésemet (főleg a húsmentes napokon). Viszont a múlt héten írtunk arról, hogy a Petőfi iskolában bevezették próba jelleggel a szabadszedéses ebédeltetési módszert. Ezt nagyon üdvözöltem volna iskolásként, hiszen ha valami nem is tetszik, másból szedhetek többet. Megelégednék én akár két-három tányér finom levessel is, de visszagondolva, régen nem is szerettem annyira a leveseket...