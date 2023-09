A bérelhető elektromos rollerek betiltásáról döntöttek Párizsban, olvasom a közösségi médiában. „A francia fővárosból azt követően száműzik a közösségi használatra kihelyezett eszközöket, hogy egyre több súlyos vagy halálos baleset is történt a rollerek miatt. A rollerekkel sokan felváltva használták a járdát és az autóutakat, voltak, akik a forgalommal szemben haladtak, a járdán pedig gázolások is történtek, amikor egy gyalogos véletlenül belépett a száguldó gépek elé. Ezenfelül a használaton kívüli rollereket az emberek mindenhol otthagyták, sokszor járhatatlanná téve a járdákat.” No, kérem, nálunk még nem ilyen tragikus a helyzet, de sajnos a következmények tekintetében mi is e felé tartunk.