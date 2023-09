Boros Lajos az elmúlt években több száz előadást tartott, miközben börtönmissziós szolgálatát is végzi az ország különböző büntetés-végrehajtási intézeteiben. Aligha lehetne ráfogni, hogy persze, messziről jött ember azt mond, amit akar. Több részletben összesen harminc évet töltött börtönben, elsősorban betörésért, de még fegyveres rablásért is, majd ott, a rácsok mögött talált rá Istenre és született újjá. Mikor, melyik pillanatban siklott ki az élete? Akkor, amikor tizenkét éves korában a nővére öngyilkos lett, vagy később, amikor rossz barátot és példaképet választott magának? Az első lopásnál? Erről, a rácsok mögötti világról, a túlélésről, a missziós szolgálatról és a hit erejéről is beszél egy olyan ember, aki élete nagyobbik felét bezárva töltötte, de ma már minden szempontból szabad.