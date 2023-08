Már megint az a fránya elektromos roller. Szép dolog az amire kitalálták, nevezetesen az egyéni városi közlekedésre. Nem árt azért egy kis aplikációs ismeretekkel is rendelkezni, hiszen „korunk gyermekei” ezen készségek nélkül már nem is tudnák elindítani a járgányt. Látom azokat, akik szabálykövetően és látom azokat is, akik a járdán cikázva, sokszor ketten „puposkodva” a rolleren használják azt. Veszélyeztetve az ott közlekedők biztonságát, különösen az időseket, a kis gyermekeket, és azok szüleit is. Arról nem is beszélve, hogy gátlástalanul robognak át a zebrán is, kerékpáros sorstársaikkal együtt. Az egész szabályozásért kiállt, de minél előbb!