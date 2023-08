Fotó: Laczkó Izabella

Két olyan kérdésre alapozta a toborzást, amire a legtöbben igennel válaszolhatnának: Belefáradtál a hétköznapokba? Úgy érzed megszűntél létezni, mert magadra sosincs időd? Nekik kínált lehetőséget, alkalmat arra, hogy megengedjék maguknak, ezúttal csak ők legyenek a fókuszpontban. Azt ígérte, megmutatja nekik, hogy milyen érzés az, amikor megtalálják lelkük hangját, és megértik, hogy ez nekik is jár. A kérdés már csak az volt, megengedik-e maguknak. Jó páran úgy érezték, igen. Főbb témáik a következők voltak: Ki vagyok én valójában? Ki nem vagyok? Hogyan fogadjam el magam? Hogy legyek önmagam számára az első bűntudat nélkül? Az önszeretet fontossága és megértése. Hogyan jussak el a szívcsakrába? Hogyan legyek jól, és tartsam fent ezt az állapotot a mindennapokban? Hogyan rendezzem a kapcsolataimat? Nőiség, női szerepek a mindennapokban Párkapcsolati problémák a szerepek torzulása, kibillenése miatt. A teremtés ereje. Hogyan teremtsek bármit, bármikor az életemben a legegyszerűbb módszerrel? Bonyolult helyzetek legegyszerűbb megoldása. Hogyan lehetnek segítségemre az illóolajok a mindennapokban? A mozgás ereje és szerepe az életünkben. Természetesen voltak közös beszélgetések, vezetett meditációk (hipno, csakra, problémamegoldó meditáció), beszéltek a csakrák fontosságáról a tisztulási folyamatban, a hangok, rezgések, frekvenciák fontosságáról, és az ehhez kapcsolódó feladatokról, a hangtálak csodálatos erejéről, volt hangfürdő is. Nem maradtak el a szabadidős foglalkozások sem: kavicsfestés zenehallgatással egybekötve, mandalaszínezés, közös séta a vízparton, közös bográcsozás, sütés-főzés, fürdőzés, strandfoci, röplabda és jó hangulatban eltöltött idő.

Fotó: Laczkó Izabella

Vendég előadók is voltak: Anita Boza író (Az éjszaka színei, Édes borzongás, Elsikkasztott szerelem, Elrabolt szerelem, A szerelem receptje, Mézédes boldogság, A vágy tüzében...) az írás és olvasás szépségéről beszélt, no és arról, hogy miként éli az életét az óvónő, aki szeretett hivatása mellett megvalósította álmát, és csodálatos könyveivel sokakat elvarázsolt. Hogyan jutott el idáig, miben hitt, és miben voltak kétségei? Anderkó Ivett a doTERRA olajak jótékony hatásairól beszélt, Kelemen Rita fitneszedző (személyi edző) a mozgás hatalmáról tartott előadást, Éliás Niki lélekgyógyász, önismereti tanácsadó olyan témákat választott, mint a nőiség, női szerepek a mindennapokban és párkapcsolati problémák a szerepek torzulása, kibillenése miatt. Vélhetően jövőre is folytatódik a most megkezdett táborsorozat.