Kanadában már minden egyes szál cigarettán szerepelnie kell a dobozokon (is) feltüntetett elrettentő mondatoknak. A kormány ettől azt reméli, hogy a füstöléssel próbálkozó fiatalokhoz így még hatékonyabban jut majd el az üzenet: a cigarettázás káros, rákot és impotenciát okoz. Az intézkedés célja üdvözlendő, a dohányzás valóban romboló hatást gyakorol szervezetünkre, azonban érdemes lenne most már a cigi tettestársait is célba venni. Figyelmeztető címkével ellátni a káros tevékenységek, termékek, szolgáltatások legjavát. Szolid becslés után arra jutottam, egy ilyen intézkedéscunami után napi 24 órában csak (el)riasztó mondatokat mantráznánk.