Egy kisgyermek számára – ezt tapasztalatból mondom – a nagypapával töltött idő megfizethetetlen. Olyan életre szóló emlékkel gazdagodnak csemetéink, amelyek egész hátralévő életükben meghatározó jelentőségűek. Lássuk be egy nagyszülő sokkal több mindent megenged kedvenc unokájának, mint apa, vagy anya, akik folyton rászolnak valamiért. Nem, mintha ő nem féltené és vigyázna rá, hiszen bennünket is épségben felnevelt. Valahogy mégis egészen más a nexus. A természettel való ismerkedés a hétvégi telken, vagy a különböző szerszámok kipróbálása a garázsban, olyan tapasztalások, amelyek pótolhatatlanok. Ja, és nem csak a gyerkőcnek, de a papának is.