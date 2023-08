Korábban részletesen beszámoltunk Matulai György túrakerékpáros éves kalandjáról, aki ezúttal a grúz fővárost vette célba. A hazatérés után sem pihent a lelkes kerékpáros, a hazai, kötelezőnek mondott köröket lerótta, részben egykori túratársakat és barátokat látogatott meg, majd új kalandba kezdett.

Matulai György már lapunknak adott interjújában jelezte, ismét útra kész, és ha családilag megkapja a zöld lámpát, akkor ismét a Balkán, és mediterrán vidék felé veszi majd irány.

„A nejem kegyes volt, megengedte, hogy a közös családi nyaralásra is kerékpárral érkezzek” – jelezte Matulai, hogy újra pihenten várja a következő túráját.

Hősünk, a Balkánt szinte már tenyereként ismeri, és közösségi oldalán is folytatja napi élménybeszámolóit, amelyek már korábban is sokakat inspiráltak hasonló túrákra.

Matulai, mint a korábban vele készült interjúban elmondta, most jár(t) 15. alkalommal Albániában, ahol ezúttal a vasúti szolgáltatást is tesztelte – utazott az ország jelenlegi egyetlen vasútvonalán. A korábbi vállalásokhoz híven a rutinos kerékpáros augusztus végén éri el Görögországot.