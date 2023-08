A háztartási feladatok hálójában 1 órája

A jó asszony tudja hol a helye – valóban így van?

Hogy mennyire más világ is volt mintegy hetven évvel ezelőtt, azt jól mutatja az 1955-ben a nőknek nyomtatott kézikönyv, amit háztartástannak neveztek. A közösségi médiában is fellelhető sorok jól tükrözik, vagy talán épp ellenkezőleg(?) abban az időben a hölgyek szerepéről alkotott képet. Természetesen ma már egy ilyen kézikönyv kicsapná a biztosítékot jónéhány emberben, de azért néhány gondolatot felidézünk ebből annak érdekében, hogy lássuk, volt ilyen is!

Forrás: www.snopes.com

Ám okkal merül fel a kérdés. Tényleg ezt tanították a nőknek a szerepükről az ötvenes években? – írja az urbanlegends.hu-n Marinov Iván. Évek óta terjed egy szöveg, ami állítólag az ötvenes években jelent meg a női feladatokról. Felvetése szerint biztosan nem Magyarországról származik, de talán még Amerikában sem volt ennyire egyoldalú a helyzet. Azért vessünk egy pillantást erre kis összefoglalóra! Ez nem a női egyenjogúságról szólt Forrás: www.snopes.com „Készítse el a vacsorát időben. Már reggel vagy akár előző este tervezze meg, hogy a férjét finom vacsora fogadja, amikor hazaér a munkából. Így adja tudtára, hogy gondolt rá, amíg ő dolgozott és gondját viseli a szükségleteinek. A férfiak többsége éhes, amikor megérkezik a munkahelyéről és a kedvenc ételének elkészítésével kielégíti a meleg fogadtatás iránti vágyát. Készüljön fel a fogadására. Pihenjen 15 perccel az érkezése előtt, így ön friss és üde lesz, amikor megérkezik. Igazítsa meg a sminkjét, tegyen szalagot a hajába és nézzen ki frissen. Az ön férje sok időt töltött a munkahelyén fáradt emberek között. Legyen érdekes és vidám. A munkanapja unalmas volt és szüksége van egy kis szórakozásra, és az ön egyik kötelessége, hogy ezt biztosítsa. Csökkentse a zajt. Amikor a férje hazajön a munkából kapcsolja ki a háztartási berendezéseket, és mondja meg a gyerekeknek, hogy ők is csendesedjenek el. Legyen boldog, hogy láthatja őt. Melegen mosolyogjon rá és mutassa ki őszinte vágyát, hogy teljesítené a kívánságait. Hallgassa meg. amit mondani akar, és még ha önnek is sok mondanivalója van számára, ne tegye azt közvetlenül a hazaérkezését követően. Először ő beszéljen, biztosan fontosabb dolgok kavarognak a fejében önnél. Ne zavarja. Ne panaszkodjon, ha a férje későn érkezik haza, vagy ha este el akar menni vacsorázni ön nélkül. Vita helyett, próbálja meg megérteni mekkora nyomás alatt van a munkája miatt. Amikor otthon van, biztos pihenni és ellazulni szeretne. Végezetül, ne tegyen fel szükségtelen kérdéseket, és ne gyanakodjon az ítélőképességében vagy fedhetetlenségében. Ne felejtse el, hogy ő a ház ura, és mint olyan, mindig keresztülviszi a saját akaratát becsületesen és igazságosan. És jegyezze meg, a jó asszony tudja, hol a helye.” Az írásra a Facebookon hívták fel az urbanlegends.hu szerkesztőjének figyelmét, azzal a jogos meglátással, hogy a szöveg nyelvezete elég modern. Néhány keresés után kiderült: ez azért van, mert a szöveg fordítás, angol eredetije is megvan, de a fordításban vélhetően már a mai nyelvezetet használták. Hogy az angol változat valódi-e, és hogy tényleg megjelent-e a forrásként hivatkozott Housekeeping Monthly egy 1955-ös számában, annak a Snopes nézett utána. És mi újság volt idehaza? Bár a hazai tálalásból nem egyértelmű, hogy a szöveg mely országban volt a háztartástan része, jó eséllyel sokan gondoltak Magyarországra. – fejtegeti az Urban Legends szerkesztő - újságírója. A szóban forgó lista azonban már csak azért sem lehetett magyar, mert errefelé az ötvenes években másfajta képet próbáltak sugározni a női feladatokról. A női szerepfelfogás második világháború utáni változásairól Valuch Tibor „Család, háztartás, a női tevékenységszerkezet és a szerepfelfogás változásai 1945 után” című tanulmányából nyerhettek részletesebb betekintést. -utal a szerző az akkori hazai társadalmi viszonyokra a szerző. A hagyományos női szerepfelfogást az ötvenes évektől – ugyanis – egy olyan „dolgozó nő eszménye” szorította háttérbe, „aki nappal gazdasági munkát végez, mint a férfi, este pedig főz, mos, varr, gyermekeit neveli.” Egy Valuch által idézett, ötvenes évekbeli háztartásvezetési szakkönyv szerzője ezt a változást a női egyenjogúság sikereként ábrázolta, hozzáfűzve: az egyenjogúság akkor lesz teljes, ha a háztartási feladatok nem csak a nőket terhelik. Persze a lényeget azért tartsuk szem előtt: a hölgyek tisztelete mindenekelőtt!

