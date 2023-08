Forrás: Sóstó Vadvédelmi Központ Facebook-oldala

A gyurgyalagok (Merops apiaster) hazánk legszínesebb madarai közé tartoznak. Májustól szeptemberig tartózkodnak hazánkban, homokos, löszös talajú rézsükbe készítik költőüregeiket – olvasható a Sóstó Vadvédelmi Központ legújabb Facebook bejegyzésében.

A fiatal madarak közül néhányan a kirepülés után nem rendelkeznek megfelelő kondival, az idősebbek pedig a repülési manővereik során szerzett sérülések miatt kerülnek be a vadvédelmi központba. Jelenleg is három ilyen csodás madár erősödik náluk, és bíznak abban, hogy a vonulási időszak kezdetén, a Sóstón élő csapattal együtt repülhetnek majd ők is a fekete kontinensre.

Fészkelésükhöz sokszor bolygatott, ideiglenesen deponált homokkupacokat választanak építkezéseknél, ilyenkor ezeket a kupacokat nem szabad bántani! Mivel fokozottan védett madár, súlyos bírság jár élőhelyeik és egyedeik veszélyeztetéséért.