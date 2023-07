Sok évre visszatekintő irodalma van már a mezőfalvi Piac téren fészkelő gólyacsaládnak. Nagy szárazságban vödörből itatás, etetés, fióka elhullás áramütések miatt, fészek ledőlése, újra telepítése, hogy csak a legfrissebb híreket említsük. A madarak idei krónikája szerencsére sokkal pozitívabb, legalábbis, ami a fészekalja darabszámot illeti. Ritkán sikerül négy tojásnak kikelnie és szépen fejlődnie a fiókáknak. Július végén pedig már a szárnyaikat is próbálgatják, hogy a nagy vándorlásra felkészüljenek. A fészek közeli oszlop jó hely az első elstartoláshoz, ahonnan biztonságban vissza is tudnak térni a fészekbe. Nem egy közülük többször is megtette ezt a rövid utat. Az augusztus közepi induláshoz azonban még sokat kell erősödni a kis gólyáknak, így nem ritka, hogy az anyamadár hoz élelmet a kicsiknek. Reggel öt és este hat óra környékén az arra járók is megfigyelhetik az etetés mozzanatait. Pethes Bálint a mezőfalvi önkéntes tűzoltók fő madármentője érdeklődésemre elmondta, a sismándi fészekben is négy fióka van, tehát nagyon szép a szaporulat az idén. Remélhetőleg így is marad.

A napokban kezdődött a repülési próba

Fotó: Horváth László

A mezőfalvi gólyákat nagyon szeretik a falubeliek. Mindig aggódva figyelik a fészket, vajon minden rendben van-e?