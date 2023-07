A közelmúlt mindent letaroló sporthíre volt Szoboszlai Dominik labdarúgó Liverpoolba történő igazolása. A Mersey-parti vörösök 26,8 milliárd forintnak megfelelő eurót utaltak át a Lipcsének. Közben egy másik, magyar felmenőkkel bíró sztár is istállót váltott. Félix „xQc” Lengyel névre hallgató spíler videójátékokban utazik és „meccseit” online közvetíti. Új munkaadója, az egyik legnagyobb amerikai streaming­platform két évre 100 millió dollárt fizet majd szolgálataiért. Ha szolidan is, de ennyiből már szerényen el lehet vegetálni. Most sajnálom igazán, hogy anno nem becsültem meg az első Commodore 64 nyolc bites számítógépemet.