Dunaújvárosban a Szalki-szigeten található szabad strand látogatása továbbra is díjmentes, ezt – a korábbi évekhez hasonlóan – a környező településekről is felfedezték. Sokan járnak ide fürödni, és SUP-olni akár 30-40 kilométeres körzetből is. Az újvárosi Aquantis árai az országos átlagot – a nem frekventált élményfürdők tekintetében – hozzák: a felnőtt napi jegy 3500 (a Dunaújváros kedvezménnyel 2490 Ft.), a gyermek belépő (3-7 év) 2300, illetve 1590 forint.

Dunaföldváron a gyógy- és strandfürdőben a felnőtt napi jegy 2500 forintba kerül, míg a diákoknak 1500, a nyugdíjasoknak 1600 forintot kell fizetniük. Mindezek mellett természetesen számos családi és csoportos jegykonstrukció is várja a fürdőzőket.

Sokak kedvence a Dunapataj mellett található Szelidi tó, hazánk 5. legnagyobb állóvize, amely Bács-Kiskun vármegye egyik legnépszerűbb nyaralóhelye is egyben. Itt a felnőtt belépő 1200 forint, a gyermek/diák beugró napi díja 800 forint.

Családok kedvelt a fürdőhelye a Szelídi-tó Fotó: baon.hu



Bő egyórányi autózással elérhető Dunaújvárosból a Soltvadkert mellett található Vadkerti-tó. A közkedvelt fürdőhelyre a felnőttek 1500, míg a gyermekek (3-18 év között) 1000 forintért válthatnak napijegyet.

Az egész szezonban díjmentesen látogatható a ráckevei Vadkacsa szabadstrand, amelyet sokan keresnek fel a vízisportok kedvelői közül is.

Magyarország harmadik legnagyobb természetes állóvize a Balaton és a Tisza-tó után a Velencei-tó, ahol számos fizetős és szabad strand között válogathatunk. A tizenhárom tavi strand mindegyike megfelelő, jó, illetve kiváló besorolást kapott a legutóbbi, június közepén mért vízminőség ellenőrzésen. A fizetős strandoknál a felnőtt belépőt 1000 és 1500 forint között kínálják a fürdőhelyek üzemeltetői.

Az örök klasszikusnak számító Balaton nyugati csücske sincs messze, alig egy órányi autózással elérhető például Balatonvilágos, vagy Balatonakarattya is. E településeken, csakúgy mint a magyar tenger számos partszakaszán számos fizetős, illetve szabad strand is várja a fürdőzőket. A fizetős strandokon átlagban 800 és 2500 forint között váltható felnőtt napi belépőjegy. Bár az utóbbi években megcsappant az ingyenesen használható strandok száma a magyar tengernél, utazás előtt érdemes tájékozódni. Néhány példa, ahol díjmentesen csobbanhatunk idén nyáron: Balatonakarattya - Gumirádli szabadstrand, Balatonvilágos - Alsóréti szabadstrand, Siófok - Újhelyi strand, Ezüstpart szabadstrand, Aranyparti szabadstrand, Sóstó szabadstrand, Szabadstrand a pesti vonathoz.