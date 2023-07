Még az előző városvezetés célkitűzései közt szerepelt, hogy ha funkciójában másként is, de ismét közkedvelt hellyé váljon a városlakók körében az egykori vidámpark területe. Sikerült is mintegy négyszázötven millió forint kormányzati támogatásból megkezdeni a rehabilitációt, így a többi közt új sportpályákat, kalandparkot, extrém sportpályát alakítottak ki, a beruházást pedig 2019 őszére fejezték be. A mostani önkormányzat egy háromnapos kavalkádot szervezett itt a hétvégén. Pénteken Nagy Ervin színművész érkezett a látogatókhoz, és levetítették a főszereplésével készült Kincsem című filmet. Szombaton a zenekaroké volt a főszerep: a Born Again és az Alaszka nevű dunaújvárosi együttesek után a Hiperkarma lépett fel (erre már előzetesen megválthatták a jegyeket a rajongók). Vasárnap délelőtt a Shrek című animációs mesét tekinthették meg a családok, ám a gyerekeket ezen kívül csillámtetoválás és ugrálóvár is várta a többi közt a hétvégén.