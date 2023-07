A csütörtöki esős időjárásnak nyoma sem volt pénteken az EFOTT területén, vihar után mindig jön a szivárvány, nem volt ez másképp most sem – írja Beke Zsombor társoldalunkon, a feol.hu-n. Bár a fesztiválozók bizonyos része igyekezett árnyékba vonulni, vagy a helyenként légkondicionált kulturális programokon részt venni, voltak, akik sportoltak és a tűző nap sem volt akadály számukra.

Bár nyár közepén járunk, jégkorong ütők előkerültek, a Hydro Fehérvár AV19 sátora előtt street hockey zajlott. Az egyik csapatban többek között a volt játékvezető Gebei Péter, a Dunaferr egykori kiváló kézilabdázója, Ferling Bernadett is ütőt ragadott, de felvette a kesztyűt a DAB új hálóőre, Tóth Balázs, valamint a FEHA19 kapusa, Márkus Levente is.

Fotó: Beke Zsombor / FMH

A hokin kívül is számos sportágat kipróbálhatnak a kíváncsi fesztiválozók, röplabda, boksz, darts, teqball és sportlövészet is szerepel a repertoárban, de ha valakit érdekel, a sportmasszázs rejtelmeibe is beleleshet.

Tovább a képgalériára!