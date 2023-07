Változott az utazási kedv 41 perce

Ezeket az üdülőhelyeket célozták meg idén a dunaújvárosiak

Javában zajlik a nyár, sőt, lassan már a felén is túl vagyunk, az elmúlt hetekben pedig a hőség is megérkezett. Bár néha egy-egy kiadós eső kíséretében érkező hűsítő vihar is megtalálja hazánkat, az természetesen nem tántorít el senkit attól, hogy megkezdje jól megérdemelt nyári pihenését.

Illusztráció Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

Biztosan mindenkinek zsúfoltig telt a közösségi média ismerőseik által megosztott, nyaralós posztokkal, tengerparti képekkel, túrázós videókkal. Eljött ugyanis az évszak legmelegebb hónapja, a forró nyári napokat pedig egyeseknek a vízközeli pihenés teszi elviselhetővé, mások azonban ekkor élvezik igazán az aktív, sportos programokat. Akár belföldi, akár külföldi utazás van tervben, a nyaralástípusok közül évről évre a vízparti, fürdős pihenés viszi a prímet. Legyen az aquapark, gyógyfürdő, vagy tóparti kikapcsolódás, nyáron kétségtelenül a vízközeli henyélésre van a legnagyobb igény. Ugyanakkor a természet lágy ölén töltött, túrával, kalandos felfedezésekkel színesített aktív kirándulások, valamint a klasszikus, városnézős barangolások is népszerűek. Hévízi tófürdő látképe

Fotó: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap A nyaralások desztinációja, hosszúsága és tartalma azonban nagyban függ a költségektől is. A K&H első negyedéves felmérése alapján megtudhattuk, hogy a magyarok utazási kedvét nagyban mérsékelték az emelkedő árak és a bizonytalanság. Meghatározó csökkenést mutatott a legalább ötnapos belföldi vagy külföldi utazást tervezők aránya, emelkedtek viszont a vakációra szánt költségek: ezen a nyáron tízből majdnem négyen 100-300 ezer forintot költenének nyaralásra, azaz a lazításra fordított összeg a tavalyi 247 ezer forintról idén átlagosan 296 ezer forintra emelkedett. Az előző években a pandémia tett keresztbe a pihenni vágyóknak, idén azonban a nemzetközi gazdasági helyzet növelte infláció nehezíti meg az emberek helyzetét. Számos nyaraló törekszik a spórolásra, így sokan inkább a szezon előtt vagy azt követően vágnak neki a vakációnak. Nagy népszerűségnek örvendenek továbbá a last minute utak, a hostelek, önellátó szállások, és az ingyenes programok, hiszen ezekkel rengeteget takaríthat meg az ember. Utazási terveikről Dunaújváros lakosait is megkérdeztük, akik elmondták, idén nyáron hol töltődnek majd fel. Fotó: Laczkó Izabella Radó Brigi négynapos külföldi nyaralás során tervezi kipihenni az év fáradalmait. A kiruccanásoknál számára általában a relaxáció kerül fókuszba, inkább a gyönyörű látvánnyal egybekötött lazítás a fontos, amikor úti célok közül válogat. Hozzátette, nem mindig külföldi desztinációt szemel ki magának, sokszor az itthoni lehetőségek közül válogat. Fotó: Laczkó Izabella Várkonyi Zsolt: – Személy szerint szeretem felfedezni a környező országok legszebb tájait. Idén egy Moldva-parti kisváros az úti cél, részben mert feleségemmel együtt mindketten kedveljük a régi városokat, és nem utolsósorban sör is kiváló. Ezen kívül még nyáron az elmaradt családlátogatásokat is bepótoljuk majd. Fotó: Laczkó Izabella Evelin elmondta, idén nem tervez nyaralást, hiszen kislánya, Henrietta még nem áll készen egy hosszabb útra. Anita szintén kihagyja a kirándulást ebben az évben, azonban megjegyezték, a vakációk alkalmával aktív kikapcsolódás helyett inkább a pihenést preferálják, így leggyakrabban az ország különböző termálfürdőit célozzák meg, mint például Hévíz.

