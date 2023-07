Aznap szerda volt. A Frigyeseket köszöntötték névnapjukon. Hétköznap, amikor ugyanúgy zajlott az élet, mint más napokon.

A hírek arról szóltak, hogy erőteljes robbanás rázta meg a New York-i Manhattan városrész központját – közel a Grand Central vasúti pályaudvarhoz –, amikor felrobban egy transzformátor.

A szlovákiai Trencsényben megrendezett kajak-kenu-maraton Európa-bajnokságán a felnőttek mellett az ifjúsági versenyzők is hajóba ültek, és meghódították Európát: két arany- és egy ezüstéremmel a tarsolyukban tértek haza. A Penny akciósan kínálta a kiflit 10 forintért, a lecsókolbász kilóját 397 forintért, s a csöves kukorica darabját 34 forintért.

A rendkívüli meleg miatt a MÁV sebességkorlátozásokat vezetett be a biztonság érdekében. A síneknél 80 fok feletti értékeket mértek néhány vasútvonalon. Celldömölk és Sárvár, Hegyeshalom és Rajka között legfeljebb 80 kilométeres óránkénti sebességgel haladhattak a vonatok, Soroksár és Kunszentmiklós, Veszprém és Herend között 60, Nyíregyháza és Nyírbátor között pedig csak 20 kilométer/óra volt a vonatsebesség felső határa.

Tökéletesnek bizonyult az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára vonatkozó előrejelzése, ugyanis megdőlt a július 18-ai melegrekord. Az ország több pontján is 39 Celsius-foknál melegebbet mértek, főleg a budapestiek és a szolnokiak szenvedhettek a hőségtől.

Az ország nagyvárosaiban tűzcsapból osztották a vizet, kivételt Székesfehérvár képezett. Ott ugyanis 5-6 ezer palack ásványvizet osztott szét az önkormányzat, és megmérték az emberek vérnyomását is.

Sikerrel járt az a szolnoki kísérlet, amelynek során egy tojást sütöttek meg a felforrósodott autó karosszériáján.

Sorra dőltek meg a melegrekordok Magyarországon, s egész Európában. Aznap Dunaújváros (Kisapostag) volt az ország legmelegebb pontja, 41 Celsius-fokot mért az időjárás-figyelő állomás. A rekordunk tiszavirág életűnek bizonyult, két nappal később, 2007. július 20-án Kiskunhalas letaszított minket a trónról a 41,9 Celsius-fokos hőséggel.

Két évvel ezelőtt Adony állított fel országos rekordot: 40,2 Celsius-fokot mértek 2012. július 8-án, bár ez kismiska ahhoz képest, hogy az esztendő legmelegebb napja 41,9 fokkal Kiskunhalason volt.

Ezernyi más dolog is történt azon a napon, de meleg volt, piszok meleg…