Pénteken este indult útnak Budapestről és ugyancsak a rendezvény legvégéig marad Szűcs Tímea is. Ő családtagokkal, barátokkal érkezett, akik között vannak már visszatérő fesztiválozók, de Tímeának ez az első találkozója, amin részt vesz. Mint mondta, öt évvel ezelőtt lett alfás, és mostanra sikerült úgy összeraknia a saját autóját, amelyet már szívesen megmutat másoknak is. Amikor autóvásárlás előtt állt, kipróbálta a kollégája Alfa Romeoját. Olyan élményt jelentett a vezetése, illetve maga az autó megjelenése is annyira megtetszett neki, hogy végül bele is szeretett ebbe a márkába. Kérdésünkre, hogy mennyire kényes autó az Alfa, azt felelte, hogy tulajdonképpen mindegyik autó ilyen, csak ismerni kell a periódust, hogy mikor-mit kell javítani, karbantartani rajta, és akkor nincs probléma. Van tuti szerelője, de amit tud, azt maga is megcsinál, például legutóbb kiszedte az üléseket, kicserélte a kárpitot, így érkezett meg az idei alfás találkozóra.

A rendezvény elsődleges célja nyilván a közösségépítés, de természetesen sok kiegészítő programmal készültek a vendégeknek, a látogatóknak. Volt egy külön rész a gyermekeknek, kisszínpaddal, gólyalábasokkal, bűvésszel, körjátékokkal.

A kitelepülő szervezetek közt volt a Magyar Autó Klub, amely a sok hasznos ismeretanyag mellett egy olyan szerkezettel is várta az érdeklődőket, amellyel a biztonsági öv használatának életmentő jelentőségét szemléltették. Egy kedves hölggyel, Müller Bernadettel vállalkoztunk arra, hogy ki is próbáljuk a gépezetet. Demeter Zsolt, az autóklub munkatársa volt segítségünkre: beültünk az ülésekbe, stabilan rögzített bennünket, majd egy gombnyomással a feje tetejére állította nekünk a világot: persze biztonságban voltunk, a szíjak nem hagytak kiesni minket az ülésből, ezért is kell minden utazás előtt bekapcsolni a biztonsági övet!

A kempingben rengeteg Alfa Romeo volt, csak kapkodtuk a fejünket az old timerek és a legújabb szériák között, még olasz rendőrségi kocsik is parkoltak a területen.

A színpadon éppen az alfás lóhere történetéről beszélgetett Vályi Istvánnal Rákóczi Ferenc, rádiós műsorvezető, az Alfa Romeo magyarországi nagykövete. Ő volt a nap műsorvezetője is. Mint azt megtudhattuk, a nagykövet 1989-ben vásárolta első, az akkor tizenhat éves Alfa Romeoját, amellyel szombatonként az utakat szelték (a hölgyek elkápráztatására), vasárnaptól péntekig pedig mindig szerelték az autót. Ettől függetlenül cáfolta azt a sztereotípiát, miszerint az Alfa problémás kocsi lenne, ugyanis ennek a márkának lelke van: amikor kell, sosem hagy cserben.

Eddig csak képeken láthattuk, itt a rendezvényen viszont élőben is találkozhattunk egy Michelin-babával, akinek megjelenése mosolyt csalt az emberek arcára. Szintén minden tekintetet magához vonzott a tömegben vonuló Golddance tánciskola közössége: a fiúk élőben muzsikáltak, fantasztikus volt a közismert dalok sajátos feldolgozása, és a show részeként a színes, látványos öltözékben táncoló hölgyek teremtettek karneváli hangulatot.

Összegezve a látogatást, igazán kellemes élmény, látványban rendkívül gazdag volt az AlfaCity szombati programja. Hogy hányan is érkeztek erre a találkozóra, még nem tudjuk, a főszervezővel, Halápi Zsolttal majd vasárnap értékeljük az immáron tizenhatodik bulijuk tapasztalatait.