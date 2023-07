Ez volt továbbá az első olyan stadionkoncert amelyet a vasfüggöny mögött, egy a világ élvonalába tartozó rockzenekar adott. A hidegháborús időben a keleti blokk országaiba nem sok nyugati zenész jutott el, ezért ez a show igencsak különlegesnek számított. Így nem csoda, ha az átlagosan 200 Ft-ba kerülő jegyek két nap alatt elkeltek, pedig hosszú órákat kellett sorban állni értük, és négynél többet nem lehetett vásárolni. Voltak, akik a környező országokból érkeztek csak azért, hogy láthassák a Queen-t élőben fellépni. A jegyüzérek az esemény napján az eredeti ár sokszorosáért kínálták a jegyeket, de a rajongók szinte minden pénzt megadtak, csak hogy együtt lehessenek a brit együttessel.

A Queen brit rockegyüttes, amelynek tagjai Freddie Mercury (ének), Brian May (gitár), John Deacon (basszusgitár) és Roger Taylor (dob) voltak. Jellegzetességeik az aprólékos stúdiómunkával felvett albumok, és a rétegezett, hangsúlyozott gitár és énekhangzás.

Zenéjüket főképp a glam rock, heavy metal és progresszív rock stílusba sorolták, de készítettek más típusú dalokat is. Híresek voltak a hatásos koncertjeikről, a mindig modern színpadi technikájukról, és Mercury színpadias előadásmódjáról.

A zenekarnak ez volt az első kelet-európai fellépése

Fotó: Queen Facebook

A budapesti koncert létrejöttét több éves komoly szervezőmunka előzte meg. Az együttes menedzsmentje tárgyalt Csehszlovákiával és a Szovjetunióval is, de nem sikerült közös nevezőre jutniuk. Nekünk viszont igen! Voltak baljós előjelek, mint például bombafenyegetések, használhatatlannak látszó üzleti tervek, sokan megkérdőjelezték, hogy hogyan tud azonosulni a nyugati profizmus a szocialista bürokráciával, de minden kétely ellenére a fellépés megvalósult. A 26 fellépésre tervezett Magic Tour turné 21. és egyetlen keleti állomása volt a budapesti Népstadion, az eseményt Magyarország 17 legjobb operatőre Ragályi Elemér irányításával rögzítette, és ehhez felhasználták az ország összes rendelkezésre álló, megfelelő minőségű felszerelését, 17 db 35 mm-es kamerát, lámpákat és 25 mérföld filmet.

A Zsombolyai János által rendezett egész estés koncertfilm, „A Magic – a Queen Budapesten” címet kapta, és nem csak a rockbanda fellépésével, hanem az együttes Budapesten töltött napjaival is foglalkozott.

A Queen tagjai Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor és John Deacon Bécsből érkeztek Budapestre, mégpedig szárnyashajóval a Dunán. Ellátogattak a Margitszigetre és Szentendére, sőt megnézték a szintén abban az évben nyílt Hungaroringet is. Érdekességnek számít az is, hogy az együttes az egész turné alatt egyetlen helyszínén sem tartózkodtak 2-3 napnál többet, csak Magyarországon töltöttek el majdnem egy egész hetet.

Az állambiztonsági szervek és a rendőrség kiemelt figyelmet szentelt a rangos zenei eseménynek, de szerencsére bombatámadás nem történt, rendszerellenes tüntetésre sem került sor. Rendőrök helyett sportolók és egyetemisták vigyázták a rendre, mert az akkori hatóságok nem akarták provokálni a fiatalokat, de azért a készenlétei rendőrség több száz tagja perceken belül a helyszínen termett volna baj esetén.

Az anyagiak

A rendezvény költségvetése több mint 20 millió Ft volt, a jegyek pedig helytől függően 160, 250 és 300 Ft-ba kerültek, de a fellépés napján a jegyüzérek 1700 Ft-ot is elkértek értük. A zenekar díja titok volt, ehhez ők ragaszkodtak, nehogy a nyugati támogatói és hirdetőik – akik jóval többet fizettek nekik- megtudják. A pontos összeg ma sem hiteles, de a beavatottak tudni vélik, hogy a Queen tagjai 110.000 dollárt kaptak és minden költséget devizában kellett kifizetni. Az egész koncertet az Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, az Interkoncert, a Budapesti Tavaszi Fesztivál szervezője, valamint a Népstadion finanszírozta a Magyar Nemzeti Bankon keresztül. Mivel az igényelt összeg a korabeli viszonyokhoz képest nagyon magas volt, így politikai engedély is kellett hozzá.

„Tavaszi szél vizet áraszt”

A két és fél méter magas, 40 méter hosszú és 15 méter széles színpadon az előzenekar a Z’Zi Labor volt a Veresegyházi Asszonykórussal, majd a káprázatos show-ban elhangzottak a Queen zenekar népszerű dalai is. Az est csúcspontjaként, Freddie Mercury előadta a „Tavaszi szél vizet áraszt” című ismert magyar népdalt, a közönség pedig tombolt, még úgy is, hogy Mercury a szöveget a tenyerébe írt puskáról olvasta. Aki ott volt, megállapította, hogy az énekes magyar kiejtése nagyon jó volt, látszott, hogy gyakorolta a magyar szavakat. Freddie Mercury egyébként Farrokh Bulsara néven született Zanzibárban,(Tanzániához tartozó szigetcsoport) 1946. szeptember 5-én és párszi indiai származású volt.

A koncert felejthetetlen élményt nyújtott mindenkinek, aki élőben láthatta a legendás zenészeket. Talán ez az esemény is hozzájárult ahhoz, hogy a kommunizmus bástyái ledőljenek Kelet-Európában, így Magyarországon is, ki tudja, de, hogy máig emlékezetes esemény maradt, az biztos.