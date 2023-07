A fagyasztó feltalálása előtt a háziasszonyoknak csupán egyetlen módszerük volt a téli hónapokra is átmenteni a nyári gyümölcsök ízeit, mégpedig lekvárként. Július derekán indul igazán a befőző szezon. Az eper, cseresznye után ekkor jön az igazi sláger, a sárgabarack, a meggy, a málna és a szilva is. Gyorsan elillannak a nyár csodái, ezért érdemes azokból a későbbre is eltenni.

Sáfrány Kata, egy kisfiú és egy kislány édesanyja minden évben szokott befőzni. Idén eperrel kezdte, majd a sárgabarack után őszibarackot is tett el a spájzba.

– Dunaújvárosban, egy városi lakásban élünk. Bár a szüleimnek van a közelben egy kiskertje, de az idén nem kényeztetett el minket terméseivel. Mivel lehetőleg magyar termelőtől szeretek vásárolni, most is így tettem, kivéve az őszibarackot. Mert nyitott szemmel járva egyszerűen kihasználtam egy nagyáruház akcióját, így szereztem be a Görögországból származó őszibarackot. A jól átmosott üveghegyen túl kifejezetten a dzsem-lekvár fixet használom tartósításra. A barackféléknek forrázással eltávolítom a héját, majd az alapanyag felét leturmixolom, a másikat darabosan hagyom, és így kezdem főzni. Fontos különbség az általános receptekkel szemben, hogy én nem hagyományos cukrot használok két okból. Egyrészt mert a boltok cukorkínálata nagyon különböző minőségű, másrészt igyekszem ügyelni a magam és a családom egészségére. Kis akadály ebbéli törekvéseimet illetően, hogy a család nem szereti az édesítőket. Így hát felerészben befőző cukorral, felerészben édesítőszerrel ízesítek.

– A legnagyobb kedvencünk kétségtelenül a sárgabaracklekvár, ugyanis a legtöbb sütemény elkészítéséhez használok belőle. Terveim szerint idén még mindenképpen főzök be majd friss gyümölcsből szilvalekvárt is. Ugyanakkor a zöldségkrémekből is sokat készítek ilyenkor, mint a hétvégén is, amikor friss padlizsánkrém kerül az asztalra. A gyümölcsszezon után én a boltok mirelit kínálatát is kihasználom, és egy-egy jó akció esetén készítek lekvárt mirelit gyümölcsből is.