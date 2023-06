Bármelyik nemzetközi tévés csatorna boldogan és eredményesen forgathatna náluk Jankó Árpádék mintagazdaságában. Az imponáló sátrak alatt hihetetlen precizitással nevelve, gyönyörű növényeket láttam. A szabad ég alatt? Ámulatba ejtő kertészet.

Fölszaladnak Fotók: Balogh Tamás

A házigazda már a kapuban meglepett, mert abban az öltözékben, amit viselt, akár indulhattunk volna egy kávéházba.

- Mondjuk úgy, hogy ünneplős ruhát vettem föl a tiszteletedre - mondta nevetve. - Valóban, itt nem ez az utcára való ruházat a módi, hanem a mezőgazdasági tornacipő.

- Abban a hitben jöttem önhöz, hogy egy kertészhez megyek, de már a kapuban megállított a tábla, hogy őstermelő. Mi a különbség?

- Azt gondolom, hogy a kertész egész életében, főleg iskolákban szerzi meg az ismereteit. Én viszont autodidakta módon, a nagyapáimtól és a szüleimtől tanultam. Ma már a vénámban van.

Kincses sátor

- Attól tartok, a nagypapák nagyon kemény iskolát vittek annak idején!

- Volt mit tanulnom tőlük. Ők még lovas kocsival kezdtek. Azzal jártak föl palántát árulni Dunaújvárosba. Aztán, ahogy jött a jó idő, színesedett a palettájuk: előbb a cseresznyével és a többi gyümölccsel, majd a sárgarépa és a krumpli következett. Mondhatom, hogy bele születtünk ebbe az életbe. Korán kezdtem a szakma tanulását. Már tizenéves koromban Székesfehérvárra jártunk a piacra. Amikor megnősültem, könnyen megállapodtunk a feleségemmel, hogy ezt az utat visszük tovább. Azóta „simán” vesszük az akadályokat.

- Ez persze, csak a magamfajta látogatónak újdonság, hiszen Jankó Andrea a férje szerint is elképesztő pontossággal igazodik el a palántarengetegben.

-Elsősorban paradicsom, paprika, uborka, batáta, padlizsán van itt, tehát mindenféle, a kiskertekbe való palántákat nevelünk. Persze mindegyikből több fajtát is tartunk. Megtalálható náluk a hagyományos bokor, a futós, a koktél, kicsi vagy nagy, piros-sárga és csoki paradicsom is… A paprikák között az édes, a csípős, közöttük a chilli, a hegyes erős, cseresznye, az alma, a kosszarvú. Amikből savanyúságot tudnak készíteni, vagy akár fel is fűzhetik. A palántázást elvileg május végéig szokták ajánlani, de most a hűvös esős hetek miatt egy héttel eltolódott az időjárás, azzal együtt a kerti teendők sora is. Ennek a munkának is vannak olyan szabályai, amit nem árt betartani. A hagyományos paradicsomnál a kisebb bokorkarósnál ötven-hatvan centis, a futó kacsozottnál a negyvenes tőtávolságot ajánljuk. Persze, ha sok termésre van szükség, akkor érdemes a technológiát (lugas vagy karós) is figyelembe venni a választáskor. Az erősebb növényt sziklevél utáni első levélig, a kisebbeket a sziklevélig ajánlott elültetni.

Jankó Andrea

- Milyen szomszédságot visel el például a paradicsom és a paprika?

- Jól megférnek egymás mellett. A paradicsom szereti a zellert, és a bazsalikomot is. Öntözés tekintetében pedig mi a paprikánál, paradicsomnál a szalagos (csepegtető) változatot használunk, de anélkül is megoldható. Sokaknak eszükbe juthat a tő melletti kitányérozás, mert látták vagy hallottak róla, ezt a kabakos növények az uborka, sárga és görögdinnye, spárgatök és cukkini igényli. Viszont nem kell minden nap öntözni. Az időpontot úgy állapíthatod meg, hogy beledugod az újadat a talajba és, ha már az első újpercnél nedves, akkor még nem kell öntözni. Aztán, ha nagyon kemény a talaj, akkor körülötte egy kicsit fel kell lazítani, hogy megőrizze majd az öntözés nedvességét. Sajnos a kapa máig kihagyhatatlan eszköz maradt! - tette hozzá nyomatékosan…

Szabadföldön

- Vegyünk egy négytagú családot, akik maguknak termelnének konyhakerti növényeket. Van rá húsz négyzetméternyi területük. Elég lesz az a céljaikra?

- Ideális lehet. Egy kis cukkini, paprika, paradicsom elviselik egymást és hoznak annyi termést, ami elegendő lesz a számukra. Ha nem lesz olyan szép a termés, mint a piacon árusított, akkor nem kapott elég tápanyagot, vitamint, vagy neki való tápoldatot. De nem is hiszem, hogy csak a rekord méretű termés ad nekünk boldogságot. Inkább az öröm, hogy mi vegyszerek nélkül szeretettel gondoztuk és finom!

- Az állandó napsütésbe, vagy az árnyékokba ültessünk?

-Ahol hely van rá! És, ha szabad a pálya, akkor a félárnyékba. Délelőtt süti a nap, de délután a hőségben már árnyékot kap, mert akkor könnyen megéghet. Normális viszonyok között öt-hat hét után fogyasztható lesz a termése.

- Akár egy vödörbe is ültetheti! - hallom Árpádtól, és ha szót fogadok neki, akár dísznövény is lehet a palántámból. - Persze abba is lehet, és ott kapálnod sem kell… Viszont abba nem közönséges, hanem jó minőségű virágfölddel kell összekeverned, de a legjobb lenne tőzeggel elegyíteni. Az egy laza anyag és nem tud bekeményedni - teszi hozzá a házigazda.

Jó kondícióban

- Mi a slágercikk a palánta világban?

- A paprika, paradicsom és az uborka. Ennyi! Nyilván, ahol vannak gyermekek, ott viszik a koktélparadicsomot is, de mellette legyen igazi, nagy is. Nyilván a lecsóba. A nagynak a héját könnyebb is leszedni. Én például egy nagyon éles késsel mindig meghámozom.

Útra készen

- Miért akarod permetezni a palántákat? - kérdeztem Árpádtól.

- Azt gondolom, hogy a mai világban anélkül nem lehet eredményesen növényeket termeszteni! Hiába mondjuk azt, hogy ez itt bio termény, de az csak egy kis kitérő a válasz elől. Én is mindig megpróbálok minél kevesebb vegyszert használni, hiszen gondolok a családomra. A paprikákra nagyon oda kell figyelni, mert azokat a tripszek, a nagyon apró rovarok és a betegségeik könnyen elviszik. Viszont, ha neked tetsző termést szeretnél látni az ágyásokban, akkor újra kell tervezni a növények gondozását, mert hozzá kell nyúlni a veszélytelen készítményekhez. Természetesen nem akkor kell permetezni, amikor már benne van a baj, és holnap fogyasztani szeretnéd. Amikor még kicsi a növény, akkor kell megfogni, mert ha a permetezés után megerősödik, akkor rendben vagyunk vele. A gazdaboltokban olyan kiszerelésben is lehet vásárolni, ami az ilyen kis területre való.

Tennivalók

- Végül kaphatnánk útravaló bölcselet?!

Árpád: - Ne félj, hogy a kertészkedésben meg fogsz szakadni. Elég, ha reggeltől estig csinálod….

Andrea: - A mi mottónk: aki fát és palántát ültet, esetleg magot vet, az bízik a jövőben.