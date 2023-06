Az apák szerepének fontosságát számos pszichológiai tanulmány is igazolja. Az apákat minden évben júniusban ünnepeljük, június harmadik vasárnapján. Idén 2023. június 18-án van apák napja, az ötlet Amerikából terjedt el. Ezt a napot a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik ilyenkor. Ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre.

Az ötlet Amerikában született meg

Az amerikai Creston városkából jött a kezdeményezés, amikor is polgárháborús veterán William Jackson Smart egyedülálló szülőként nevelte fel kilenc gyermekét (a legkisebb újszülött volt, a legnagyobb pedig 9 éves) második felesége halálát követően. Lánya, Sonora miután tudott az anyák napjáról, úgy érezte, hogy apjára való tekintettel az apáknak is járna egy saját ünnepnap. 1910-ben végül az amerikai hatóságok is a kezdeményezése mögé álltak. Sonora eredetileg úgy tervezte, hogy az apák napja június 5-e legyen, ez volt ugyanis édesapjának a születésnapja, de a hatóságok addigra nem készültek el az adminisztrációs teendőkkel, így június harmadik vasárnapján – 1910. június 19. – tartották meg az első apák napját, és tartják meg ma is nagyon sok országban, így hazánkban is. Egyébként William Jackson Smart 1917-ben, 77 évesen, távozott el az élők sorából. Nagy családja volt, összesen 14 gyermeket nevelt fel. Egy másik legenda szerint az apák napja Grace Golden Claton javaslatára történt bevezetésre, akinek édesapja a 20. század elején több száz másik áldozattal egyetemben egy bányakatasztrófában vesztette életét. Az ünnepet hivatalosan 1972-ben Richard Nixon akkori amerikai elnök ismerte el. Richard Nixon volt egyébként az USA 37-ik elnöke, 1969 és 1974 között. Érdemes még tudni, hogy a katolikus egyház az apák napját hagyományosan március 19-én, Szent József (Jézus Krisztus nevelőapja) napján tartja

Az apák szerepe a mai modern társadalmakban

Napjainkban már kevésbé teszünk különbséget az apa és az anya szerepe között, éppen ezért egyre elterjedtebb hagyomány Magyarországon is az apák napjának a megünneplése, ilyenkor a gyerekek megköszönhetik apukájuknak is mindazt a sok szeretetet és törődést, amellyel felnevelték őket. A nap célja az apa és a gyermek között kialakult érzelmi kötelék ünneplése és az apa gyermeknevelésben ellátott szerepének fontosságának hangsúlyozása.

Régen hazánkban is a klasszikus családmodell szerint az apa volt a kenyérkereső, az anya pedig a háztartást vezette, így őrá maradt a gyermeknevelés feladata is. A női emancipációnak köszönhetően azonban ma már elfogadott tény, hogy egy anya a gyermeknevelés mellett munkát is végez a munkahelyén. Ma már természetes hogy az apa viszi a gyermekeket az iskolába, kikérdezi tőlük a tanulnivalót, vagy főz is számukra.

A világon számos jeles nappal ünnepeljük a családot és hangsúlyozzuk a szeretetteljes otthonteremtés és az egységes, boldog családok fontosságát. Ilyen az apák napja is, amely arról szól, hogy milyen fontos szeretetünket és megbecsülésünket kifejezni azok iránt, akik gondoskodnak vagy gondoskodtak rólunk.

Isten éltessen valamennyi magyar édesapát, nagyapát, vagy dédapát!

Felhasznált irodalom

Magyar katolikus lexikon https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/apak_napja Magyar Néprajzi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest 1977. Hahner Péter. Az Egyesült Államok elnökei. Maecenas kiadó (2006)