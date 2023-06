Aki jól figyel, szombaton délután végignézheti és hallgathatja, hogyan vonul másfélszáz motoros Dunaújváros útjain. Ugyanis július 1-én, szombaton 18 órától a Citadella Motoros Találkozó Dunaújvárosban tartja aktuális havi összejövetelét, mégpedig a Béke városrészben, a V2 Motorock Cukrászdában.

archív

Vagyis ez így nem pontos, hiszen a különleges dizájnú és hangulatú cukrászdában éppen elég az az egy motor, ami az emeleten pihen, hanem a cukrászda környékén, az egykori Profi áruházzal szemben, és a garzonház parkolójában, a Dobó utcában, meg mindenhol, ahol csak le tudják tenni a vasakat. Elvileg nem okoznak különösebben nagy fennakadást majd, hiszen a szezonnyitó fagyizáson már tesztelték a környék teherbírását. Akkor csaknem 300 motoros érkezett, és elfértek valahogy, ráadásul a lakók sem ellenségként kezelték őket. Most szombaton hasonló élményre lehet számítani, bár az érkező motorosok száma csak becsülhető, hiszen Budapesten 250-300 motoros gyűlik össze ilyenkor, de a vidéki úti célt már csak a hetven, nyolcvan százaléka vállalja be.

Fotó: Laczkó Izabella

Tóth-László Krisztina, az esemény szervezője elmondta, úgy lehetett ezt a találkozót ide, Dunaújvárosba csábítani, hogy bármely hihetetlen, de Magyarországon ez az első, és ez idáig egyetlen motoros cukrászda. Tehát olyan nincs, hogy egy motoros ezt ne próbálja ki. Így került ide májusban a Citadella Motoros Találkozó szervezője is, a kíváncsiság hozta, de rögtön el is határozta, legközelebb már a teljes közösséget megmozdítja Dunaújvárosba. Így kerül ez a motoros csapat a városba a hétvégén. A Citadella Motoros Találkozó nem éppen mai keletű, még a ’80-as években „született”. Kisebb motoros csoportok találkozgattak egykoron Budapesten, a Kálvin téren, amikor még az MZ és a Pannónia jelentette a hazai motoros mennyországot. A nyolcvanas évek közepén, vélhetően a Kálvin tér felújítása miatt áttették a székhelyüket a Citadellára, majd idővel kialakult az a rendszer is, hogy minden hónap első szombatján találkoznak a motoros szezonban. Ebben a hónapban Dunaújvárosba gurulnak le egy fagyira szombaton 18 óra körül. Ez idő alatt lehet megcsodálni a vasakat, hiszen a krosszmotortól a trike-ig, choppertől a Goldwingig, oldalkocsis veterántól a sportmotorig röfög, hörög és visít majd minden.

Érden öt óra körül csatlakozik hozzájuk két motoros rendőr, akik felvezetik a konvojt. Ez a gurulás demonstrációs jelleget is ölt majd, arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy mostanában feltűnően sok a motoros baleset. Szeretnék felhívni az autósok figyelmét arra, hogy ők is ott vannak az utakon, figyeljenek rájuk, ahogy ők is figyelnek az autósokra. A fehérvári körforgónál kanyarodnak majd be a városba, és Tesco mellett elhaladva, az evangélikus templomnál veszik az irányt a Béke városrész és a cukrászda felé. Ott időznek majd egy keveset, ott közelről is meg lehet figyelni a gépcsodákat. Külön városi vonulást most nem terveznek, későn dőlt el az idejövetelük, hogy a rendőri biztosítást meg tudták volna szervezni. A találkozó tényét is csak azért hirdették meg, mert tavaly szemrehányást kaptak a városlakóktól, hogy nem népszerűsítették eléggé, sokan kíváncsiak lettek volna az eseményre, ami a gyerekeknek (nem beszélve a gyermeklelkű felnőttekről) nagyon nagy élmény, hiszen a motorosok „jó fejek”, hagyják, hogy a gyerekek nyüstöljék a gépeket. A szervező szerint ugyanúgy láthatók lesznek sportmotorok, nagyobb túramotorok, mint chopper jellegű járművek márkától függetlenül. Ez motorosnak és nem motorosnak ugyanolyan élmény, amikor percekig csak újabb és újabb motor halad el az ember mellett.

Fotó: archív

Azt, hogy Krisztina szavahihető motorügyben, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy hosszú évek óta motorozik már. Eddig egy sportos Suzuki Banditot hajtott, nemrégiben váltott motorral együtt üléspozíciót is, most éppen egy Kawasaki Vulcan 900-as nyergében rója az utakat. Elmondta, igyekeznek minden hónapra valamilyen programot szervezni, emlékeztetni szándékozván a város lakóit, hogy a Béke városrész nem egy másik földrészen van, nem is a Bermuda háromszög, érdemes ide is kilátogatni. Augusztusra is terveznek egy születésnapi bulit, és lesz egy szezonzáró esemény is, amikor már szinte biztos, hogy felvonulást is beiktatnak majd a városban.