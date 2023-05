„Virágos kert az élet”... – dúdoljuk magunkban a népszerű részletet, miközben a piac kínálatát szemlézzük. Színes, illatos, bőséges a választék. Így, ballagási időben, anyák napja előtt, kiskertépítő szezonban nem is lehetne másként.

Az árak a tavalyi évhez képest egy kicsit emelkedtek (hol nem?), ám taktikus vásárlással sokat spórolhatunk. Szemelvények a standok kínálatából: menyecske (1500 Ft), kannavirág (1600–1800 Ft), napraforgó (1500 Ft), margitvirág (1100–1300 Ft), kála (2500 Ft). A szép, egészséges futómuskátlit pedig 900 forinttól pakolhatjuk a kosarunkba. Két hete még azt írtuk ezen hasábokon, hogy kezdődik a palántaszezon, ma már azt a helyes megállapítást tehetjük, hogy dübörög a palántapláza. Az egészen kis növendékeket 150 forinttól, a kicsit nagyobbakat 300 forinttól, míg a már életerős palántákat 450–700 forint között kínálják. Paradicsom- és paprikafronton a megszokott és közkedvelt fajták mellett számos újdonság is várja a vásárlókat. Fekete koktéltól a narancssárga termést hozó bőtermőig széles a választék. Az adok-veszek közben az árusok rendre jó tanácsokkal is ellátják a vásárlókat a palánták jövőbeli sorsát illetően. Egyre olcsóbb az újburgonya. Emlékezhetünk: 1200 forinton nyitott az ár pár hete, most már kilóként 700 forintért is beszerezhető. A friss, csomós újhagymát 200 és 300 forint között, a fejes salátát 250 és 350 forint között kínálják. A standokon egyaránt megtalálható a már kifutóban lévő görög eper és a magyar szamóca. A hellén gyümölcs kilónkénti ára ezer forint alatt van, a beltartalmi értékeit tekintve jóval gazdagabb hazai ára kilóként 2500 forinttól kezdődik.