A kalandpark jelenlegi helyzetéről és a következő hónapok tervezett nyitvatartásáról Arnold Miklós, DVG Zrt. ágazatvezetője nyilatkozott lapunknak.

– Milyen állapotban van most az egykori vidámpark területén található kalandpark?

– A vidámpark jó állapotban van. Az idei év tavaszán a szokásos karbantartási munkákat megelőzte egy teljes körű statikai felülvizsgálat is, amely apróbb beavatkozásokat írt elő számunkra. Ezek a munkálatok a szokásos éves karbantartással együtt a következő hetekben fognak megvalósulni. Itt bízunk a kedvező időjárásban, mert eső vagy nagy szél esetén nem lehet a pályán dolgozni.

– Mikor nyithat a létesítmény?

– Terveink szerint június közepére minden karbantartási és éves engedélyezési eljárás lezárul.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Milyen aktivitásokat használhatnak majd a kalandparkban a látogatók?

– A korábbi években megszokott kalandparki rész lesz használható.

– A tavalyi évben főként hétvégente volt látogatható a kalandpark. Az idei szezonban milyen nyitvatartási rendet tervez az üzemeltető?

– Nem talált olyan megfelelő üzemeltetőt a DVG Zrt., amely vállalná a folyamatos üzemeltetést, mert a jelenlegi kialakításában a parkot nem lehet nyereségesen üzemeltetni. A tavalyi év során is olyan elenyésző volt a látogatók száma, hogy több hétvégén egyáltalán nem volt vendég. A kalandpark szigorú engedélyeztetése, felülvizsgálata – amelyet minden évben el kell végezni – viszont több millió forintos fix kiadást jelent, e mellett pedig az állandó – több fős – személyzet biztosítása is jelentős kiadást jelent. Mindemellett, ha a folyamatos üzemeltetés nem is tud megvalósulni, a nyár folyamán különböző események alkalmával havonta legalább egy hétvégén, látogathatóvá tesszük a kalandpályát. Ezen időpontokról tájékoztatni fogjuk a lakosságot.