A bőséges programlehetőségek miatt, jó ötletnek volt Bognár Márktól, az Előszállási Sportegyesület elnökétől kérni egy kis összegzést erről a parádés forgatagról:

- Az elvégzett rengeteg munka után nagyon jó érzés, hogy ilyen sok ember tart velünk ezen a gyönyörű napon. A helyi lakosok mellett a környékről és távolabbi vidékekről is sokan érkeztek.

A legnépszerűbb programok

Molnár Orsi interaktív gyermekműsora nagyon jól sikerült, önfeledten énekeltek és táncoltak együtt. Igazi korhatárnélküli eszköz volt a hatalmas méretű darts foci tábla, ami egyszerűen mindenkit magához vonzott, hogy kipróbálja. Az „extrém” kategóriákban a tollaslabda, teqball, ugráló vár és a jól felszerelt játszó házi szórakoztatás, valamint valószínűleg az idei év első habpartija is várta a gyermekeket. És persze a szívünk csücske: a foci! Ebben is a kicsiktől a senior kategóriáig lehetett indulni. Női verseny is volt.

Híres médiaszemélyiség érkezett Előszállásra

A Hír TV-sek nagyon odatették magukat! A kemény fociprogramjukról az ebédszünetben mesélt Vobeczky Zoltán, a Hír TV sport és infotainment főszerkesztője:

Pályára léptünk, megmutattuk, hogy mit tudunk, de a remélt csoda elmaradt. Az az igazság, hogy keveset játszunk együtt, és most csak Eper Marci kollégánk meghívására érkeztünk egy ad hoc összeállítású csapattal. Körülbelül olyan is volt a teljesítményünk. Egyébként mindenből kijutott nekünk, egy-egy győzelem, döntetlen és vereség is. Ezért aztán a csoportkörből nem jutottunk tovább, de szégyent nem hoztunk a Marcira, az már biztos!

- A vereségnél ordítottatok?

- A bundát nem emlegettük, de a bíróval talán egy kicsit többet foglalkoztunk a kelleténél. Egyébként tényleg teljesen korrekt volt minden és jó hangulatban teltek el a meccsek. Nekünk egy fontos célunk volt a Magyar Újságíró Labdarúgó Válogatott kispályásainak legyőzése. Ez egy presztizs kérdés a számunkra, és az sikerült (tette hozzá jól álcázott széles mosollyal).

- Hogy tetszik a helyszín és a rendezvény?

- Először vagyok itt Előszálláson, nagyon régen voltam majálison és hasonló rendezvényen, de azt hiszem ezt rendszeresítenem kell, mert nagyon-nagyon jó érzés itt lenni. Az időjárás kegyeibe fogadta a rendezvényt. Jók a pályák, a hangulat és a csapatok is. Itt most nincs olyan ember, aki rosszul érezné magát, és ennél fontosabb most aligha van a mai világban! Azt biztosan látom, hogy visszatérő vendég leszek. Nem csak azért, mert van itt egy állatkert, amit szeretnék megnézni, emiatt akár többször is visszajövök. Érdekelnek az itt látható alacsonyabb osztályú labdarúgó mérkőzések, amik nyilvánvalóan jó hangulatúak. Nyilván soha nem lehetek teljesen hazai, de szívesen visszatérek és remélem, hogy az Eper Marci is itt lesz velünk!

A jólelkű, világot látott futballisták

A Magyar Újságíró Labdarúgó Válogatott kispályás csapatának soraiból Lantos Zsolt, a Magyar Televízió gyártásvezetője, aki a sporttémájú írásairól is ismert, tájékoztatott az ott szerzett élményeiről:

Most már közel negyven éve játszom ebben a csapatban, akikkel már szinte az összes földrészre sikerült eljutnunk. Ma nagyon jól szerepeltünk, mert mi népszerűsítjük ezt a sportágat! (mondta cinkos mosollyal) Nyilván akkor lesz az ellenfelünknek tovább játszani, ha nyer. Ezért mi hagytuk, hogy nyerjenek…

- A Vobeczky Zoli azt állította, hogy legyőztek benneteket! Őket is fejlesztenetek kellett?

- Mindenképpen, ráadásul azzal a csíkos pólós emberrel együtt dolgoztunk a Telesportnál nyolc évvel ezelőtt, és együtt gyártottuk az M4-re a sportműsorokat. Ezért aztán különösen figyelnem kellett rá ma is.

- Hogy érzed magad itt, Előszálláson?

- Ez egy nagyon jó hangulatú esemény, amit a foci köré építettek föl. Ehhez a sporthoz nálunk mindenki ért, és régen legalábbis mindenki örömmel játszotta. Akkoriban innét indultak a többit is megismerni a fiatalok. Ma már egy kicsit megváltozott ez a világ. Nagyon örülök, hogy egy ilyen rendezvényre ennyire sokan eljönnek, és jól érzik magukat. Mert mi van itt? Jó idő, zene, tánc, finom ételek, jól elbeszélgetnek egymással az emberek és nem a telefonjukat nyomkodják.

Veszendőben van az egymás közötti kommunikáció

- A jövőbe nézve

- Az egymás közötti kommunikáció van veszendőben, tehát meg kell óvnunk ezt a képességünket. A robotizáció közepén tartunk, ami pillanatokon belül olyan technológiai ugrás következik, hogy amiatt egy sor munkahely fog megszűnni. Olyanok, amelyekben az emberek beszélgetnek egymással. Ez a világnak egy óriási veszélye, hogy elgépiesedik. Elmúlhat az, hogy mi együtt elmegyünk, vicceket mondunk, van aki sört, más pedig üdítő italokat iszik, de jól érzik magukat és élményeket adnak egymásnak az emberek. Szerintem a természetben, az élő közegben, az egymás melletti társaságokban sokkal nagyobb élményt lehet szerezni, mint virtuálisan.

Testőrség és védőbuborék nélkül

- Itt bárki odamehet hozzád, megszólíthat vagy kérdezhet téged. Nem zavar?

- Olyan típusú ember vagyok, aki ha egy tetszőleges életkorú csinos hölgyet látok, megköszönöm neki, mert jó érzés, ha egy színes, kedves jelenséget látok. A minap az utcánkban találkoztam egy öt-hat éves kislánnyal, aki egy bátor „Jó napot kívánok!”-kal rám köszönt. Megdicsértem, mert számára egy idegen voltam, és mégis megtette. Aztán az őt követő, kutyát sétáltató anyukájának is elmondtam, hogy ezt milyen nagy dolognak tartom. Régen ez alap volt. Ma már egy több emeletes társasház lakói sem köszönnek egymásnak, és azt sem tudják, hogy a fölöttük lévő emeleten ki lakik.

- Ez egy kistelepülés, hasonló sportteleppel

- Tudom, hogy valóban az, talán két és fél ezer ember lakja. Szerintem ez egy nagyon kultúrált és szép környezetben lévő sporttelep. Beszélgettem az itteni klub elnökkel, akinek az édesapja is ebben a csapatban futballozott. Tőle tudom, hogy itt csak amatőr sport létezik. Az pedig nagyon szépen fejlődik. Egyre több gyermeket vonnak be a képzésükbe, ezért most már hét kategóriában indítanak csapatokat. Ez egy tervezett munka, ami egy ekkora településtől nagyon szép teljesítmény.

Most Előszállás színeiben győztek

Újhelyi Georgina a dunaújvárosi Kereskedelmi iskola végzős tanulója:

- A kézilabdáról váltottam a labdarúgásra. Tetszik a játék és kevésbé találom balesetveszélyesnek. Bár az átlagnál alacsonyabb vagyok, de a gyorsaságommal pótolni tudom ezt a hiányosságot. Jó napunk volt, és megnyertük a csoportunkat.

Turancsik Alexandra a Nagykarácsonyi Szent Miklós Általános Iskola végzős diákja:

- Remek napunk volt a mai. Nehéz meccseink voltak, de akárcsak az ellenfeleink, mi is jól teljesítettünk. a lábaimat hózom egy kicsit, de góljaim felejtetik azt. Barátságos délelőtt volt, jól éreztem magamat.

A FÁDA is jelen volt

- Mit jelent a FADA - kérdeztük a helyszínen a kis csoport vezetőjét, Csenki Viktóriát?

- Mi vagyunk a Felelős Állattartásért Dunaújvárosi Alapítvány. Ez a nagyon sokrétű tevékenység. Az ivartalanítás, az oltás, a chipezés és a kulturált állattartás tartozik a figyelmünkbe. Az utóbbi körbe a sétáltatás, az állatorvosi ellátás biztosítása tartozik. Elsősorban a kutya és a macskamentésre specializálódtunk. Az itteni majális szervezőjétől arra kaptunk lehetőséget, hogy adományokat gyűjthessünk. Hálásak vagyunk, mert nem jöttünk hiába. Mi nem egy felügyeleti szerv, hanem egy jólelkű csoport vagyunk. Bejelentésekre szoktunk kimenni, felmérjük a telepet, szükség esetén tanácsokat adunk a helyes állattartásra, segítünk a hiányosságok megszüntetésében is. Amennyiben mégsem működik jól a dolog, a hatóságokhoz fordulunk.