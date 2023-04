Április 2-án, vasárnap délelőtt tavaszi napsütés és frissítő szél köszöntötte a kulcsi Kosár kézműves és bolhapiacra érkezőket. A vásárlók nem is késlekedtek sokat. Már reggel nyolc órakor igazi vásári forgatag volt a kulcsi hivatalok szomszédságában. Mintegy harminc árus kínálta a portékáit.

Használt tárgyak, gyermekruhák, játékok mellett a húsvéti dekorációs termékek is bőséggel helyet kaptak, és más számtalan kézműves termék is szerepelt a színes kínálatban. A vevők és árusok legtöbbje Kulcsról és a környező településről érkezett szép számmal. Hazánkban nagy tisztelete van a kézművességnek, akár dísztárgyról, akár használati tárgyról, vagy élelmiszerről beszélünk.

Maguk az alkotók is úgy érzik, hogy a kézművesség trendinek számít

Sőt, a vasárnapi vásár során az árusokkal szóba elegyedve arról is folyt az eszmecsere, hogy maguk az alkotók is úgy érzik, hogy a kézművesség trendinek számít manapság. Egyre többen foglalkoznak a hagyományok újraélesztésével otthon is, például a családi fészek berendezése vagy a család étkezésének megszervezése során. Így kézműves termékeket választanak inkább, mint a nagyáruházak kínálatában megtalálható tucattermékeket. Ezért is van tehát fontos szerepük azoknak az eseményeknek, ahol a kézművesek megmutathatják magukat és bemutathatják termékeiket is.

Ilyen esemény csaknem tíz éve már a kulcsi Kosár kézműves és bolhapiac, amely talán nem a legnagyobb a környéken, de minden bizonnyal az egyik legsikeresebb. A húsvéti kínálaton túl kiemelkedő volt a házi tészta, mézeskalács, méz, zöldség és virágok kínálata. A következő kulcsi vásár május első vasárnapján várható.