Ahogy már írtunk róla, az elmúlt évszázadokban a családok életében magától értetődő volt a fizikai közelség, a több generáció együttélése. A közös, nagyobb háztartások egyfajta biztonságot nyújtottak, hiszen a családtagok egyszerűen és gyorsan tudtak gondoskodni egymásról. Idővel azonban évszázados szokások szűntek meg vagy alakultak át azzal, hogy a családok szétszóródtak, és mára már egyre kevésbé jellemző a generációk együttélése.

Az idős családtagról, ismerősökről való gondoskodás, a támogatásuk fontos és felelősségteljes feladat, amit hozzá kell igazítani a megváltozott körülményekhez és a technológia fejlődéséhez.

A Gondosóra program egy országos jelzőrendszerre épül. Feladata, hogy a saját otthonukban élő idős emberek egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek az általuk előre megjelölt kontaktszeméllyel, aki baj esetén közvetlen és gyors támogatást, illetve megoldást nyújthat a problémájukra.

A program az emberi élet minőségét, védelmét és biztonságát hivatott szolgálni a kontaktszemélyek (családtag, szomszéd vagy barát, vagy akár opcionálisan szociális gondozó) bevonásával. Része a korszerű segélyhívó eszköz, amelyhez egy országos lefedettségű távfelügyeleti és diszpécserszolgáltatás kapcsolódik. Az így kialakuló bizalmi kör egy új típusú jóléti szolgáltatási rendszert hoz létre. A program részeként megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz ingyenes, és Magyarország minden településén hozzáférhető a hét minden napján és órájában.

A Magyarország Kormánya által biztosított programmal a 65 év feletti, otthonukban élő, magyar állampolgárok biztonságát és szeretteinkről való gondoskodást biztosíthatjuk a közvetlen környezet bevonásával úgy, hogy a formális szociális ellátórendszert (mint például: háziorvosok, szakszolgálatok, családsegítők, önkormányzatok) nem szükséges igénybe venni.

Segítségkérés esetén a bajban lévő felhasználó megnyomja a készülékén található gombot. Az eszköz jelzést küld a diszpécserközpontba. A diszpécserközpont felveszi a kapcsolatot a felhasználóval, értékeli a helyzetet. Kezdeményezi a segítségnyújtást, értesíti a megadott kontaktszemélyt. Indokolt esetben a sürgősségi segélyhívó értesítése is megtörténhet.

A segélyhívó eszközzel az idős ember minden körülmény között képes jelezni (a készülék karon vagy nyakban hordva mindig elérhető). Nem kell mást tenni, mint viselni a díjmentes jelzőeszközt.

A Gondosóra szolgáltatást a program jelenlegi fázisában a magyar tulajdonosi hátterű 4iG Nyrt. biztosítja.

Minden jelzésre reagál valaki, a megfelelő intézkedések folyamata pontosan szabályozott. A készülék állapotáról (pl. töltöttség) automatikus jelzést is küld, de önállóan nem cselekszik. Fontos, hogy a készüléket rendszeresen fel kell tölteni, és úgy viselni. Az is fontos, hogy mire nem használható a jelzőeszköz. Vészhelyzetben továbbra is a 112-t szükséges hívni, a készülék nem riaszt közvetlenül orvost, hatóságot, nem sürgősségi segélyhívó. Indokolt esetben azonban a diszpécserközpont ebben segíthet.

A készülék kétirányú kommunikációra képes: jelzést ad és a diszpécsertől hívást fogad. Mindig ott van velünk, viseljük, de felhasználása a mobiltelefontól eltér! Nem lehet vele kimenő hívásokat kezdeményezni és külső hívásokat fogadni.

A jelzőeszköz nagyon kis helyet foglal, körülbelül egy gyufásdoboz méretű. Súlya mindössze 35 gramm, és a nemzetközi IPX6-os szabvány szerinti besorolásnak megfelelően vízálló. Egy fő gomb van rajta, annak megnyomásával a felhasználó kapcsolatba tud lépni a diszpécserközpont ügyeletes munkatársával. Az eszköz ekkor úgy működik, mint egy kihangosított mobiltelefon.

A programhoz alanyi jogon lehet csatlakozni minden 65. életévét betöltött magyar állampolgárnak, akik ingyenesen megkapják a jelzőeszközt. A programba a (gondosora.hu honlapon) regisztráció gombra kattintva tud jelentkezni, az eszközök kiosztása a regisztrációs űrlap feldolgozását követően folyamatosan történik. Az ingyenes jelzőeszközt igényelheti a felhasználó vagy a felhasználó segítője. A készülék használatba vételéhez javasolt olyan segítő regisztrálása, akit az esetleges riasztás során a diszpécserközpont értesíteni tud.