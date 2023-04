Lassan, de biztosan közeledik az idő, amikor újra kitehetjük a leandert az erkélyre és a kertbe. Nem mindegy azonban, hogy hogyan és mennyire metszik meg, és az sem, hogy mikor kerül ki a növény a szabadba.

Ugyan a kora tavasz már hozhat melegebb napokat, de ilyenkor még nem alkalmas arra az idő, hogy a leandert kiköltöztessük a szabad leve­gőre. Amikor már tartósan, éjszaka is 5 fok felett lesz a hőmérséklet, a leandert is felkelthetjük téli álmából. Addig viszont, ha van rá lehetőségünk, napoztassuk meg egy kicsit: nem árt, ha már most éri egy kis napfény és friss levegő azáltal, hogy néhány órára kinyitjuk a pinceajtót, vagy kicsit kivisszük az erkélyre, ha odasüt a nap. Nyilván, az erkélyes napfürdő a kisebb növényeknél működőképes csak, a nagyobbakat nem éri meg naponta ki-beköltöztetni.

A leander talajban mélyre nyúló gyökerei miatt szárazságtűrő növény, de mivel nálunk az éghajlat miatt nem lehet kiültetni a kertbe, a cserépben élő leandereket a melegebb hónapokban naponta kell öntözni. A talajigénye viszont nem különleges, arra kell csak figyelni, hogy ne tőzeges virágföldbe ültessük, helyette inkább a lúgosabb, meszesebb földet részesítsük előnyben.

Az általános mondás az, hogy jobb, ha ősszel metsszük a növényt, és úgy teleltetjük át, mert ha tavasszal tesszük mindezt, később indulhatnak növekedésnek a hajtások. Alapesetben a leander júniustól szeptemberig virágzik, de előfordulhat, hogy a tavasszal metszett növény később borul virágba. Azonban akkor se essünk kétségbe, ha ősszel elmaradt a metszés, semmi sincs veszve!

A metszésnél nem mindegy, hogy milyen állapotban van a teleltetés után a leander. Ha télen felkopaszodott, akkor bátran metsszük vissza. A felkopaszodott szárat metsszük vissza az utolsó elágazástól számított 10-15 centire, így több energiája marad a növénynek a nagyobb, erősebb hajtásokra. Ha azonban a leander töve bokros, az ág kétharmad részéig metsszük vissza. Általánosságban az úgynevezett harmadoló metszést javasolják: a növény minden 2. oldalhajtásának a kétharmadát, a többinek a felső egyharmadát kell levágni.

(Forrás: nlc.hu)