Az Esőcseppekért Alapítvány április 8-ra húsvéti nyusziváró és tojásfestő délutánra hívta a gyermekes családokat a Baracsi úti arborétumba. Az ünnepi, húsvéti hosszú hétvégét szerette volna az alapítvány még tartalmasabbá tenni a résztvevők számára. A tervezett rendezvény a rossz idő miatt elmaradt, de nem végleg! Április 22-én várja az alapítvány a kisgyermekes szülőket és kísérőiket. Természetesen a gyerekek találkozhatnak a kisnyuszikkal és kisbárányokkal, és meg is simogathatják azokat, csakúgy, mint a pónikat. Érkezik a Mesélő Bőrönd nevű társulat, jelen lesz Norbi és Tami, akik lufihajtogatással és arcfestéssel szórakoztatják a gyerekeket, és légvár is várja a mozgásos elfoglaltságokra nyitott csemetéket. A szervezők gondoskodtak az energia-utánpótlásról is.