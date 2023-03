Népszerű lemez­lovasok adagolták a slágereket szombaton este a lelkes korcsolyázók számára

Ha lassan is, de beköszönt az igazi tavasz, vége a jeges szezonnak, szögre kerülnek a korcsolyák is. A mögöttünk hagyott hétvégén, szombaton és vasárnap is közös csúszással búcsúztathatták az idényt a korcsolyasport profi és egyelőre még kevésbé rutinos szerelmesei a helyi jégcsarnokban.

Az elmúlt hónapokban nagy népszerűséggel futott és sok résztvevőt vonzott a Jégfény parti-sorozat. A diszkóhangulatot a vidám szabad korcsolyázással ötvöző programot, ezúttal az Acélbikák jégkorongklub és Jövő Új-Városáért Egyesület ­(JUVE) közösen szervezte meg.

Vasárnap ismét a korisok vették birtokba a jeget

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

A jégdiszkóban este hét órától két neves és népszerű lemezlovas DJ Matkovics és Klashd3m adagolta a slágereket, a plusz energiára vágyók pedig a büfében – egyebek között – sült kolbásszal, forró teával és forralt borral töltekezhettek fel az újabb és újabb körözésre. A rendezvény ezúttal több célt is szolgált.

Egyrészt, a „Sportolj Dunaújváros!” mozgalom küldetésével összhangban a sport, a mozgás valamint az egészséges életmód volt a fókuszban, emellett az aktív közösségi szórakozás fontosságára kívánta a felhívni a figyelmet. Másrészt, a szezonbúcsúztató jótékonysági elemmel is kiegészült ezen a szombat estén. A jegyárakból befolyó bevétel egy részét a szervezők a helyi a Jószolgálati Otthon Közalapítvány példaértékű munkájának támogatására ajánlották fel.

Vasárnap 14 órától a korisoké volt a jég. A hagyományosan szabad korcsolyázással zárt a 2022/2023-as szezon.