Egy közös projekt részeként a Dunaújvárosi Egyetem Nemzetközi Irodája és a Bánki technikum külföldi középiskolásokat fogadott hétfőn városunkban – erről számolt be felsőoktatási intézmény. Öt külföldi partneriskolából érkeztek ide egy hétre a lengyel, olasz, német és török nemzetiségű tanulók. A diákok többsége technikumi oktatásban vesz részt, így bemutatták a látogatóknak például az egyetem hegesztő és roncsolásos anyagvizsgáló laboratóriumát, valamint megismerhették a gépészeti és informatikai képzést is. A DUE hozzátette, az Erasmus+ pályázat során az egyes országok diákjai egy közös robotikaprojekten is dolgoznak.