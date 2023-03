Füstölt áruért is érdemes volt kilátogatni. A szívsonka kilóját 4000-4800 forint között kínálták, a vastag szalámit 4200-5300 Forint/kg adták az árusok. A közelgő ünnepre is kiváló alkalmat jelentett e vásár. Díszek, virágköltemények, húsvéti ajándéktárgyak és kézműves áruk sokasága csábította a vásárlókat.

A friss zöldségekből, hagymafélékből is lehetett válogatni. Az ügyes őstermelők már medvehagymát és friss újhagymát is kínáltak – gyakran a hipermarketekben megszokott árak alatt.

Szintén ezt tapasztaltuk számos házi készítésű tejterméknél, sajtnál, sőt a dióbélnél is. Tehát, érdemes kilátogatni a szigeti piacra.