Bár rendkívülinek mondható a helyzet, városunk szociális ellátórendszerére nem ró plusz feladatokat abból a szempontból, hogy a két szállón (a Papírgyári útin és a Kandó Kálmán térin, amelyet a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány működtet) van elég hely, senkit nem küldenek el, valamint az utcai szociális szolgálat a téli időszakban egyébként is sokkal nagyobb figyelemmel van a hajléktalanokra. Mint azt Oláh János, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány általános igazgatója elmondta, maga a vörös kód protokollja azt jelenti, hogy a bajba került személyeket minden körülmények között be kell fogadnia a szociális ellátórendszer intézményeinek. Hangsúlyozta, ők mindenkit befogadnak, és felelősséggel vannak értük. Régiós szinten működik egy diszpécserközpont, amelynek az az egyik fő feladata, hogy ha bajba jutott személyről kap bejelentést, akkor megkeresi a legközelebbi befogadóhelyet számára. Ebben együttműködik az utcai szociális szolgálattal is. Változó az ellátás igénybevétele, de az látható, hogy a téli időszakban többen használják a nappali melegedő, illetve az éjjeli menedék nyújtotta biztonságos pontot, mint a nyári időszakban.