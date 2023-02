– Mekkora mennyiségű csapadék érkezett a térségbe az év első hónapjában?

– A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hidrometeorológiai állomásokat működtet, ahol méri a csapadékmennyiséget és a léghőmérsékletet. Dunaújváros környékén Adonyban, Pusztaszabolcson és Előszálláson található ilyen állomás. Az észlelt adatok alapján megállapítható, hogy január 10–11-e és 18–22-e között volt csapadékos időszak a térségben. Mindkét alkalommal 30-50 mm közötti mérést rögzítettek.

– Viszonyítva a korábbi évek tapasztalataihoz, mikor volt példa hasonlóra?

– Ez a csapadékmennyiség nem tekinthető rendkívülinek. Persze nemcsak a csapadék mennyisége, hanem az eloszlása is fontos egy veszélyhelyzet kialakulásakor. Sajnos egyre gyakrabban fordul elő, hogy kis területen hatalmas záporok, zivatarok alakulnak ki, azaz rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullik egy-egy településre. Ilyen eset volt a 2018 augusztusában kialakult perkátai villámárvíz, ahol kitelepítésre is sor került. 2003-ban szintén augusztusban történt az előszállási káresemény, ahol kishidat és mederburkolatot sodort el a víz. Itt is veszélyben voltak az épületek, az óvoda küszöbéig kiöntött a patak vize. De sorolhatnám a példákat: Kisapostag, Szabadegyháza, Baracs, Rácalmás – szinte minden dombvidéki jelleggel rendelkező településnek van olyan része, amely érintve volt már sár- vagy vízelöntéssel. Ezek a jelenségek azonban akkor alakulnak ki, ha 80-100 mm csapadék hullik néhány óra alatt. A védekezés szinte lehetetlen, hiszen a víz levonulása is néhány óra alatt megtörténik.

Megulesz Gabriella, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területi felügyelője

Fotós: Laczkó Izabella/DH

– Mit okozhat(ott) ez a csapadékbőség a térségben? Árvíz, még inkább belvíz?

- Dunai árvíz kialakulására nem sok esély van. A vízállás alacsony, a hóban tárolt vízkészlet közepes, a hosszú távú előrejelzések szerint is az átlagosnál melegebb, átlagosan csapadékos tavasz várható. Csak akkor alakulhat ki dunai árhullám, ha hirtelen tartós felmelegedés mellett nagy mennyiségű csapadék hull a vízgyűjtőterületre.

Jelenleg I. fokú belvízi készültség van a Cece ősi belvizes részén, ez gyakorlatilag figyelőszolgálatot jelent. A hozzánk közelebb lévő Adony-Iváncsa-Ercsi területen nem kellett készültséget elrendelni.

A tavalyi év rendkívül száraz volt, július és október között vízkorlátozások elrendelésére is sor került. Az ön által meghatározott csapadékbőség a felszín alatti vízkészletek, elsősorban talajvíz feltöltése szempontjából kedvező hatású. Kisebb-nagyobb időszakos vízfoltok kialakultak, de nem csoda, hogy a mezőgazdasági területekről nem érkezett kárbejelentés az igazgatóságunkhoz. Nagyon hiányzik a megfelelő mennyiségű, talajban tárolódó vízkészlet a biztonságos termeléshez.

– Szükség volt egyébként az ilyen mértékű csapadékra?

– A tavalyi aszály után nagyon vártuk már a csapadékot. Dunaújvárosban és a környező településeken jellemzően időszakos kisvízfolyások találhatók, de vannak tavak is. A mostani csapadékból származó felszíni lefolyás a tavak medrében, nádasokban, vizes élőhelyeken tárolódik. A talajban tárolódott víz mellett a felszíni vízkészletek is felhasználhatók a száraz nyári hónapokban.

– Szükség van e további csapadékra, vagy ez így most megfelelő?

– Csapadékra szükség van, de nem mindegy, hogy hol, mikor, mennyi és milyen gyorsan esik le egy területen. Kívánom, hogy 2023. évben a kellő vegetációs időszakban, az élővilág szempontjából optimális mennyiségben és mértékben hulljon az éltető eső a Mezőföldre.