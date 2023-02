Ahogy azt az MME is írja az éjszakai életmódot folytató, védett emlős előszeretettel választja nappali búvóhelyül, illetve téli álomra a kertekben, parkokban felhalmozott lombkupacokat, rőzserakásokat. A nőstények itt is ellenek, ezért az óvatlanul végzett kertrendezés könnyen a védett állatok, akár teljes családok pusztulását okozhatja. A Sóstó Vadvédelmi Központ továbbá arra is felhívja a figyelmet, hogy ezeket a zöldhulladékokat semmiféleképpen ne égessük el, helyette helyezzük vissza a kert tápanyag körforgásába.