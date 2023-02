Sokak számára nagy nap volt a tegnapi. De az bizonyos, hogy a kereskedelmi iskola tanulói egy részének biztos. Ugyanis pénteken jött el sokuknak az idő a szám­adásra, vagyis a vizsgára.

Párhuzamosan vizsgáztak a felnőttképzésben részt vevő szakácsok, és a tizenkettedikes pincértanulók. Ők az érettségi mellé kapják a szakképesítést.

– Két hét alatt hatvanan vizsgáztak, most van a zárónap – tudtuk meg Magyar Andrástól, a kereskedelmi igazgatójától. – A jövő héten pedig már indulnak is az új keresztféléves képzések.

Az igazgatótól megtudtuk, több szakot is hirdetnek, a cukrász és a szakács mindig nagyon népszerű, persze léteznek olyanok is, amelyek kevésbé.

Pocsainé Varga Veronika, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelte, hiszi, hogy nemcsak a kereskedelmiben, hanem a DSZC más iskoláiban is remek szakemberek, jó körülmények között oktatják a tanulókat, akik felkészülten kerülnek ki a tanintézetekből és kiválóan megállják helyüket az életben.

Pocsainé Varga Veronika fontosnak tartja a duális partnerekkel, vagyis a cégekkel, a vállalkozásokkal való kapcsolatot is. Ezalatt azt érti, nem csak tankönyvekből, és az iskolában tanulják a diákok a szakmát, hanem munkahelyeken, például az éttermekben tapasztalt szakemberektől. A pincérek vizsgájába bele is tekinthettünk. Nekik az volt a feladatuk, hogy valamelyik alkalmi rendezvényre – farsang, Márton-nap, eljegyzés, nőnap, húsvét – megterítsenek, és az alkalomnak megfelelő menükártyát összeállítsanak.