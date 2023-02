Dunaújváros - Még két hét, és végleg elbúcsúztatjuk a telet, jöhet a tavasz és a jó idő. Mivel az idei év szeszélyes téli hónapjai sokakra negatív hatással voltak, egyes helyeken már korábban felkötötték a farsang farkát, elűzve a rossz időt. A város két tagóvodájában is a pénteki nap folyamán tartottak farsangi mulatságot, sok-sok énekkel és tánccal, valamint jobbnál jobb jelmezekkel.

A mese- és rajzfilm­karakterek voltak a legnépszerűbbek

A hét utolsó napján a Csillagvirág és Eszterlánc tag­óvoda örvendeztette meg kis óvodásait egy szuper farsangi programmal. A gyerkőcök már korán reggel izgatottan öltötték magukra jelmezeiket, és a nap további részében a büszkén viselt kosztümökben játszottak, táncoltak. Juhászné Nagy Marianna, a Csillagvirág tagóvoda vezetője elmondta, a farsang az egyik legkedvesebb ünnep a gyerekek számára, hiszen számukra az óriási élmény, hogy akár csak egy napra is mások bőrébe bújhatnak.

Idén a rendőrhacuka volt az egyik legnépszerűbb jelmez

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Idén a rendőr, hercegnő, szuperhős, katica és egyéb mese- és filmkarakterek voltak a legnépszerűbb jelmezek mindkét óvodában. Az apróságok mellett az óvó nénik is beöltöztek. A Csillagvirág tag­óvodában minden évben egy bizonyos téma köré építik fel a kosztümöket, sőt, az intézmény dekorációit is e szerint készítik el. A pedagógusok most boszorkánygúnyát öltöttek, és az óvoda folyosóit és csoportjait is ellepték a témához illő pókhálók és boszorkánysüvegek.

A farsangi falatozás után indulhatott az önfeledt mulatozás

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

A télbúcsúztató zenés-táncos mulatozás mellett a gyermekek az elmúlt hetekben tanult farsangi mondókákat, verseket és dalokat is előadták, sőt az örömmel teli ünnepi játék és a finom falatok sem maradhattak el a hétzáró farsangi rendezvényen.