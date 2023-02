Mint írták, ezt az azonosító matricás rendszert 2018-ban alkalmazták először Dunaújváros térségében az élő szerződéssel rendelkező ügyfeleknél, mind a családi házas övezetben lakók, mind a társasházak is. Mindig az adott év elején postai úton küldték meg eddig ezeket az éves matricákat. A kommunális hulladékgyűjtőkre kellett felragasztani őket (szelektívekre nem), a matricák a kukát űrmértékét, felhasználási helyét, érvényességét tartalmazta. Nem véletlen a múltidő használata a szövegben, ugyanis a társaság arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy az elmúlt év tapasztalatai alapján, valamint az elektronikus rendszerük sikeres fejlesztése nyomán úgy döntöttek, hogy idén már nem küldenek ki ilyen jogosultságot igazoló matricákat. Az elektronikus rendszernek köszönhetően szinte napra készen látják kollégáik az élő szerződéssel rendelkező ügyfeleiket, így az ellenőrzés/kontroll folyamatosan megtörténik az év minden napján.

„A fejlesztések mihamarabbi elkészítésében nagyfokú szerepet játszott a környezetünk megóvása, hogy a matricák elkészítésével ne szennyezzük azt tovább! Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény alapján a hazai hulladékgazdálkodási ágazatot meghatározó jogszabályi környezet jelentősen változott, a hulladékgazdálkodás 2023. július 1. napjától állami közfeladatellátás keretében koncessziós rendszerben valósul meg. Az ezt megalapozó törvényi rendelkezések 2021. februártól érvénybe léptek. Társaságunk a fentiekben jelzett informatikai rendszer kiépítés során tekintettel volt mindezen változásokra, célunk, hogy a koncessziós rendszerben is hasznosítható, előremutató fejlesztéseket valósítsunk meg, hiszen ismereteink szerint a koncesszor is fontos és felhasználóbarát fejlesztéseket valósít meg várhatóan”- írja tájékoztatójában a Vertikál. Az idei évtől azokat az edényzeteket is ürítik, amelyeken nincs semmilyen azonosító matrica. Viszont, amennyiben az elektronikus rendszerükben nem szerepel az ügyfél, úgy tájékoztató levelet hagynak az ingatlannál, mely levél tartalmazza hol és mi módon tudja az ügyfél felvenni a céggel a kapcsolatot.